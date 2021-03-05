شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الفحوصات التشخيصية للكشف عن مشاكل البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد العديد من الاختبارات لتشخيص مشاكل البنكرياس أبرزها تحاليل الدم، والتي يمكن أن تتحقق من العلامات والأعراض، بما في ذلك العدوى وفقر الدم وانخفاض تعداد الدم والجفاف، كما يمكن فحص علامة الورم المسمى CA 19-9 إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقا لتقرير لموقع webmed هناك اختبارات أخرى تساعد في تشخيص مشاكل البنكرياس وهى اختبار التحفيز Secretin، وهو هرمون تفرزه الأمعاء الدقيقة يحفز Secretin البنكرياس لإفراز سائل يحيد حمض المعدة ويساعد في الهضم.

يقيس اختبار تحفيز السكرتين قدرة البنكرياس على الاستجابة للإفرازات، ويمكن إجراء هذا الاختبار لتحديد نشاط البنكرياس لدى الأشخاص المصابين بأمراض تؤثر على البنكرياس على سبيل المثال، التليف الكيسي أو سرطان البنكرياس.

أثناء الاختبار، يقوم أخصائي الرعاية الصحية بوضع أنبوب أسفل الحلق ، في المعدة ، ثم في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، يتم إعطاء Secretin عن طريق الوريد ويتم شفط محتويات إفرازات الاثني عشر يتم إزالتها بالشفط، وتحليلها على مدار حوالي ساعتين.

اختبار الإيلاستاز البرازي

اختبار الإيلاستاز البرازي هو اختبار آخر لوظيفة البنكرياس، يقيس مستويات الإيلاستاز، وهو إنزيم موجود في السوائل التي ينتجها البنكرياس، وهو المسئول عن هضم وتكسير الطعام والبروتينات، في هذا الاختبار يتم تحليل عينة براز المريض لوجود الإيلاستاز.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) بالصبغة

يمكن أن يساعد اختبار التصوير هذا في تقييم صحة البنكرياس، فيمكن أن يحدد التصوير المقطعي المحوسب مضاعفات مرض البنكرياس، مثل وجود سائل حول البنكرياس، أو عدوى مغلقة خراج ، أو مجموعة من الأنسجة ، والسوائل ، وإنزيمات البنكرياس كيس البنكرياس الكاذب).

الموجات فوق الصوتية في البطن

يمكن أن يكشف التصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن عن حصوات المرارة التي قد تمنع تدفق السوائل من البنكرياس ويمكن أن تظهر أيضًا خراجًا أو كيسًا كاذبًا في البنكرياس.

تصوير البنكرياس والقناة الصفراوية بالتنظير الداخلي

يقوم أخصائي الرعاية الصحية بوضع أنبوب أسفل الحلق ، في المعدة ، ثم في الأمعاء الدقيقة، تستخدم الصبغة لمساعدة الطبيب على رؤية بنية القناة الصفراوية المشتركة والقنوات الصفراوية الأخرى وقناة البنكرياس في الأشعة السينية إذا كانت حصوات المرارة تسد القناة الصفراوية ، فقد تتم إزالتها أيضًا أثناء إجراء المنظار.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار

في هذا الاختبار، يتم وضع مسبار متصل بمنظار ضوئي أسفل الحلق وفي المعدة، تظهر الموجات الصوتية صورًا لأعضاء في البطن قد تكشف الموجات فوق الصوتية بالمنظار عن حصوات المرارة ويمكن أن تكون مفيدة في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد قد يكون من الممكن أيضًا أخذ خزعة أو عينة من البنكرياس مع هذا النوع من الموجات فوق الصوتية.

تصوير البنكرياس بالرنين المغناطيسي

يمكن استخدام هذا النوع من التصوير بالرنين المغناطيسي للنظر في القنوات الصفراوية وقناة البنكرياس.