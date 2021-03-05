رعاية الحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - تتعرض حوالي 10% من النساء لخطر الاجهاض في الشهور الأولى من الحمل، كما يتعرضن الحوامل لمخاطر ومشاكل أخرى في الثلث الأول من فترة الحمل المقسمة لثلاث فترات، ولذلك يقدم لك إختصاصي النساء والولادة الدكتور حبيب عوض الله، هذه النصائح والتوجهات لرعاية الحامل في الشهور الأولى كالآتي.

تقليل أعراض القيء والغثيان

تعاني من القيء والغثيان

يجب أن تتبع الحامل في الشهور الاولى نصائح صحية لكي تقلل من مظاهر وأعراض القيء والغثيان، والمعروفة بالوحم الصباحي، حيث تعمل تلك الأعراض في حال زيادتها على اصابة الأم الحامل بالأنيميا وسوء التغذية، فهي تفقد السوائل والعناصر الغذائية الهامة، وقد أجريت دراسات على النساء اللواتي عانين من أعراض شديدة للقيء والغثيان وتبين أنهن ينجبن أطفالا مصاببين باعراض تشوهات خلقية.

الوقاية من ضغط الدم المنخفض

ينخفض ضغط دم الحامل في الأسابيع الأولى من الحمل بسبب تمدد الأوعية الدموية بهدف زيادة تدفق الدم إلى الرحم، وتشعر الحامل بأعراض انخفاض الضغط التي تشمل الدوخة والدوار، وخصوصاً عند تغيير الوضعي من الجلوس إلى الوقوف المفاجيء، وتصاب الحامل بانخفاض ضغط الدم بسبب سوء التغذية والنوم لفترة طويلة، والتغيرات الهرمونية، وكذلك الاصابة بالعدوى، ويجب أن تشعر الحامل بالخطر وتتوجه للطبيب، في حال بقاء تلك الأعراض فقد تكون غشارة لحدوث الحمل خارج الرحم.

عدم القلق من النزف

يحدث النزف المهبلي البسيط في بداية الحمل، ويستمر حتى الشهور الأولى بسبب انغراس البويضة في جدار الرحم، وقد تقلق الحامل من ذلك، ولكن يجب أن تعرف أن هذه ظاهرة طبيعية وغير مقلقة، ولكن يجب القلق في حال وجود تقلصات في البطن والظهر تؤدي لحدوث الإجهاض، أو تشير لوجود حمل خارج الرحم مما يهدد حياة الأم، ويجب مراجعة الطبيب.

ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق

مارسي المشي مع زوجك

تعد رياضة المشي من أنسب أنواع الرياضات للحامل، فحاولي المشي في الهواء الطلق مدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً بصحبة زوجك مثلاَ فيجب أن تحافظي على علاقتك معه خلال الحمل، وأن تكون فترة الحمل فرصة للتقريب بينكما استعداداَ للمولود الجديد.

شرب السوائل والعصائر

أكثري من شرب الماء

يجب ألا تهملي أهمية العصائر الطبيعية وشرب الماء لك خلال الحمل، فهي تحميك من الشعور بالجفاف، وتقلل من الصداع والدوخة، كما تعمل على مدك بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة لجسمك، وترطيب الجسم يمنحه الصحة والعافية مما ينعكس على جنينك.

الحصول على جرعات من حمض الفوليك

تناولي حمض الفوليك حسب نصائح الطبيب

يجب أن تحصلي على جرعتك المقررة من حمض الفوليك قبل حدوث الحمل بشهرين على الأقل، ويجب أن تحصلي على جرعتك اليومية منه خلال الشهور الأولى من الحمل، فتناول حمض الفوليك يقي الجنين من بعض التشوهات الخلقية الخاصة بالجهاز العصبي، ويقلل هذا المكمل الغذائي من أعراض القيء والغثيان لديك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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