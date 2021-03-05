أسماء أولاد توائم متشابهة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - بسبب تأخر الحمل عند النساء، وحاجة المرأة للمزيد من العلاج، والذي قد يخضعها لزرع أطفال الأنابيب، بات إنجاب التوائم أمراً وارداً جداً، بل كثير الحدوث، وأصبح البحث عن اسميْ التوأمين موضة دارجة.

جمعت لكم "الخليج 365 وطفلك" أسماءً متقاربة للمواليد التوائم من الذكور، لكنها بمعانٍ مختلفة.





زياد ويزيد



زياد ويزيد: زياد يعني الكثرة أو الوفرة أي يزيد الشيء ويكثر وهو صيغة المبالغة من الفعل، فيما يزيد يمكن أن يستخدم كاسم علم مذكر وهو مناسب لاسم زياد.

سامر وسمير



سامر وسمير: كلا الاسمين يحملان المعنى ذاته الذي يعني الذي يتحدث ليلاً، أو الجماعة التي تتحدث ليلاً على ضوء القمر، والاختلاف الوحيد بين الاسمين أن سميراً هنا مصدرية ظرفية.

تميم وتمام



تميم وتمام: اسمان ينتشران في دول الخليج، وكلاهما يعنيان الرجل الكامل الصفات الخلوق، كما أن لهما معنى آخر وهو التميمة التي كانت عبارة عن خرزة يعلقها الأشخاص في رقبتهم لرد الأذى والحسد.

فارس وفراس



فارس وفراس: فارس يعني راكب الجواد والمحارب الشرس الذي لديه خبرة في الحروب كما يطلق اسم فارس على الخبير بالأمور بها، بينما اسم فراس هو صيغة المبالغة من الافتراس، ويطلق هذا الاسم على الأسد المفترس الذي يتمكن من اصطياد فريسته.

جاد وجواد



جاد وجواد: كلا الاسمين يعني الرجل الكريم الشديد السخاء والكرم، وجواد هي صيغة مبالغة من الفعل يجود، واسم جاد له معنى آخر جاء من غير الكرم والسخاء وهو العادل والمحق.

قصيّ وعدي



قصي وعدي: اسم قصي هو تصغير يعني البعيد، بينما عدي فهو يعني الجري أو الركض كما يقال الاسم على جماعة القتال التي تهاجم العدو، وهو الآخر من أصل عربي.

ليث وغيث



ليث وغيث: اسم ليث يعني الأسد والقوة والشجاعة، أي أنه أفضل الأسماء بالنسبة للذكور، أما غيث فإنه يعني السحاب أو المطر، كما يقال الاسم على الكلأ الذي ينبت بسبب ماء الغيث.

فادي وشادي



فادي وشادي: اسم فادي يعني الذي يفدي الأشخاص وينقذهم من الأسر أو أي شر، بينما شادي فهو يعني المنشد المغرد ذو الصوت الجميل.

نهيد ونجيد



نهيد ونجيد: نهيد يعني الجليس في الطعام والنديم كما يُقصد به الزبدة الجامدة، بينما اسم نجيد يعني الذي يقوم بأشياء شجاعة يعجز عنها الآخرون، بالإضافة إلى أنه يحمل معنى المنقذ والسريع.

ركين وركّان



ركين وركّان: اسم ركّان هو المنتشر لكنه يكتب راكان وهذا خطأ، ومعنى الاسمين الراسخ الثابت المستأمن والموثوق به، كما يطلقان على الرزين والوقور، والاسمان صيغة مبالغة من الفعل “ركن”.

يمام ويامن



يَمام ويامن: اسم يَمام يعني القصد، واليمام معروف لدى العرب أنه الحمام، بينما يامن فهو يحمل معنى المبارك على قومه الميمون، والذي يستخدم يده اليمنى.

وافد وواعد



وافد وواعد: الاسمان لا يحملان المعنى نفسه؛ لأن اسم وافد يعني القادم الوارد بينما واعد هو يعني الصادق في وعده والمعاهد والمتفق.

همّاس وهبّار



هَمّاس وهَبّار: اسم هماس وهبار يحملان معنى القوة والشدة التي ترغب الأمهات والآباء في تواجدها في أبنائهم، والاسمان يدلان على قوة الشخصية؛ لأن هماس يعني الأسد الكسار لفريسته أو الذي يهمس في الكلام، وهبار يحمل معنى الذي يقطع اللحم، الجريء والشديد على الأعداء الذي يقطعهم بسيوفه.