شكرا لقرائتكم خبر عن هل التفاح الأخضر يساعد على حرق الدهون؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، علاقة التفاح الأخضر بحرق دهون الجسم المتراكمة. وقال “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن التفاح الأخضر وأصناف الفواكه المختلفة معززة للصحة، وليس لها علاقة بحرق الدهون. وأضاف أنه لحرق الشحوم لابد من تقليل كمية الأكل وممارسة الرياضة، وبالتالي تتحول الدهون إلى مصدر طاقة ويفقدها الجسم. وينصح الأطباء لحرق الدهون بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يومياً، وخاصة ممارسة رياضة المشي التي تعزز من صحة الجسم.

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