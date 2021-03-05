895 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، انخفاض إصابات كورونا بتسجيل 895 حالة، و3 وفيات، وشفاء 935 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 518 إصابة و820 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 137 ألفًا و482 شخصًا، بينهم 10 آلاف و534 حالة نشطة، ووفاة 2236 شخصًا.





وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت تسجيل حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.