شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: وجود أجسام مضادة لـ كورونا فى لبن لأمهات المرضعات اللواتى تلقين اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري باحثون فى ولاية بورتلاند الأمريكية ما يُعتقد أنه الدراسة الأولى حول كيفية تأثير لقاح كورونا على الأمهات الحوامل أو المرضعات.

بالنسبة للأمهات الجدد، قد يأتي الحصول على لقاح كورونا مع بعض المخاوف، فلم تكن الأمهات الحوامل والمرضعات جزءًا من تجارب اللقاح، لكن دراسة جديدة أجريت في بورتلاند وفقا لتقرير موقع " news-medical" تبحث في كيفية قيام الأمهات المرضعات بنقل الأجسام المضادة لـ كورونا إلى أطفالهن بعد أن تحصل الأمهات على اللقاح.



الاجسام المضادة فى أجسام الأمهات التى حصلن على اللقاح

صمم الباحثون نموذجًا مستقبليًا يختبر تأثير تطعيم الأمهات المرضعات، وكانت المشاركات جميعهن من الأمهات المرضعات اللاتي يرغبن في تناول جرعتين من لقاح Pfizer-BioNTech أو لقاح موديرنا بين ديسمبر 2020 ويناير 2021، وكلاهما لقاح حمض الريبونوكلييك (mRNA) الذي يشفر مستضد سبايك الفيروسي.

درس الباحثون في معهد بروفيدنس للسرطان ومعهد إيرل إيه تشيليز للأبحاث ، قسم بروفيدانس ، عينات حليب من الأمهات، حيث تلقى نصف المجموعة حقنة موديرنا ، بينما حصل النصف الآخر على لقاح فايزر، وقبل الحقن، تم اختبار جميع عينات الحليب سلبية للأجسام المضادة، ولكن بعد الجرعة ، تغير ذلك.

قال الباحثون: "لقد رأينا هذا الارتفاع [في الأجسام المضادة] الذي بدأ في الارتفاع بعد 7 أيام من اللقطة الأولى، ثم انخفض، وبعد ذلك عند الحصول على جرعة معززة ترتفع المستويات مرة أخرى."

لم يظهر أي من الأطفال المشاركين في الدراسة آثار جانبية ضارة، ويقترح البحث أن الأطفال قد يكونون محميين من فيروس كورونا من خلال الأجسام المضادة في حليب الثدي ، ولكن من غير الواضح كم من الوقت ستبقى هذه الأجسام المضادة في الأمهات أو الرضع، وقد يحمل البحث المستقبلي بعض الإجابات .

وأَضاف الباحثون: "نأمل أن تكون النساء مثلي اللاتي يتخذن القرار بشأن التطعيم أم لا ، أن يكون لديهن القليل من المعلومات عندما يتخذن هذا القرار، حيث إن لديهم بعض المعلومات عن الفوائد المحتملة لأطفالهم."