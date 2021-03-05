أطعمه ومشروبات توقفى عن الافراط فى تناولها

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة يجب إزالتها من قائمة التسوق الخاصة بك إلى الأبد. فهي تسبب بعض المشاكل الصحية مثل انزعاج المعدة والانتفاخ ويمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام.

1. خل التفاح

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على الرغم من استمرار الجدل حول ما إذا كان هذا المكون يساعد في إنقاص الوزن أم لا، لا يزال الكثير من الناس يشربونه كجزء منتظم من نظامهم الغذائي. ومع ذلك خل التفاح يمكن أن يسبب الحموضة ويمكن أن يزعج المعدة ويسبب الانتفاخ. علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب الغثيان، وحروق الحلق، وتلف الأسنان، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام.

2. قطع الجزر الصغيرة

لكي تتحول إلى وجبة خفيفة جذابة تقوم بعض السوبر ماركت ببيع عبوات الجزر المقطعة والمغلفة لكن في المقابل تقطيعه وحفظه مبرداً يفقده بعض الفيتامينات إذا تم حفظه لفترة أطول.

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3. دقيق الشوفان الفوري

عادة ما لا يحتوي دقيق الشوفان الفوري على ألياف، وعادة ما يتم مزجه مع الدقيق والسكر لإضافة نكهة. يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ويؤدي إلى مشاكل صحية إذا كنت تفضلين تناوله يومياً. للحصول على الفوائد التي يوفرها دقيق الشوفان، من الأفضل اختيار الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة أو الملفوف أو المقطوع بالفولاذ وتحليته ببعض الفاكهة أو التوت.

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4. زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

قد يحتوي جزء من زبدة الفول السوداني قليلة الدسم على نفس كمية السعرات الحرارية الموجودة في العبوة العادية. ولكن في الأطعمة قليلة الدسم، غالباً ما يتم استبدال الدهون بمواد مالئة وسكريات مصنعة .

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من الأفضل الاستمتاع بالتنوع الطبيعي كامل الدسم باعتدال؛ لأنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية تميل إلى أن تكون أعلى في السكر والملح والدهون المشبعة من بدائل الغلوتين. كما أنها أقل تغذية لأنها تحتوي على نسبة أقل من البروتين. علاوة على ذلك، فإن الأشياء المصنفة خالية من الغلوتين تكون في المتوسط أكثر تكلفة.

5. برجر نباتي

عندما يرى المستهلكون عبارة "نباتية" على الملصق، فقد يفعلون ذلك تلقائياً يعتقدون أن المنتج أكثر صحة. يعتبر البرغر النباتي طعاماً معالجاً، ويمكن أن تحتوي بعض الأنواع التي يتم شراؤها من المتجر على كمية عالية من الملح وكذلك الزيت أو الزبدة يمكن أن يؤدي تناولها بشكل متكرر إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية ويؤدي إلى مشاكل صحية.

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