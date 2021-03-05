تجربتي مع عصير الفجل والزنجبيل للتخسيس

بيروت - نادين محمد - دهون البطن، مشكلة يعاني منها الكثيرون، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة، وهذا يُعتبر أمر عادي، لكن الكثير من دهون البطن يمكن أن يؤثر على صحتك بطريقة لا تؤثر عليها الدهون الأخرى، فبعضها لديك تحت جلدك مباشرة، وهي نوع من الدهون داخل تجويف البطن لا يمكنك رؤيتها ولكنها تزيد من المخاطر الصحية، وهذا يجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي ولكن هذا لا يعني أنه مستحيل، فيمكن لبعض التغييرات الصغيرة في نمط حياتك أن تحدث فرقًا كبيرًا وتقليل محيط خصرك.

تعرفي من خلال هذا الموضوع على تجربتي مع شراب الفجل والزنجبيل للتخلص من الدهون في منطقة البطن، وإزالة احتباس الماء، في السطور الآتية:

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الفجل والزنجبيل مادتان غذائيتان سوف تساعدانك على محاربة جميع أنواع الأنفلونزا ونزلات البرد، وتحفزان عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتخفضان مستويات التعب، وتحفزان البكتيريا الجيدة في داخل الأمعاء، كما أنهما غنيتان بالفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة، وهاتان المادتان معاً تشكلان أفضل مزيج للتخلص من السموم وتسمحان لجسمك باستعادة نشاطه وطاقته من جديد.

المُكوِّنات:

125 غرام فجل.

4 حبات من الليمون.

قطعة من الزنجبيل الطازج بحجم 2 سم.

3 ملاعق كبييرة من العسل.

2 ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة.

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طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي الفجل والزنجبيل في خلاط كهربائي واخلطي جيدًا، ثم أضيفي إليهما عصير الليمون واستمري في خلط جميع المُكوِّنات جيدًا لمدة 3 دقائق، بعد ذلك أضيفي العسل والقرفة واستمري في الخلط إلى أن يصبح الشراب كثيفًا ومركزًا، ومن بعدها، ضعي المزيج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق وتناولي ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل تناول الوجبات أو الأكل.

ينبغي استهلاك هذا الشراب المركز خلال 3 أسابيع ثم استريحي لمدة 3 أسابيع أخرى واستأنفي العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك.



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