دراسة تكشف مدى فاعلية لقاح "سينوفاك" ضد سلالة كورونا البرازيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة معملية صغيرة أن لقاح "سينوفاك-بيوتيك" المضاد لمرض كورونا قد لا ينتج أجساماً مضادة كافية للوقاية من سلالة فيروس كورونا

وأثار انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا مخاوف من عدم فعالية اللقاحات والعلاجات التي تم ابتكارها للوقاية من السلالات السابقة من الفيروس، وفقاً لوكالة "رويترز".



وكشفت عينات بلازما مأخوذة من 8 أشخاص تلقوا لقاح "كورونافاك" الذي تصنعه شركة "سينوفاك" أن اللقاح فشل في تحييد سلالة "بي.1" بكفاءة، حسبما ذكر الباحثون.

وأضاف الباحثون، وهم من جامعة "ساو باولو" بالبرازيل وكلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية وبضع مؤسسات أخرى: "تشير هذه النتائج إلى أن السلالة (بي.1) قد تفلت من تحييد الأجسام المضادة التي يستنهضها كورونافاك".

ويُستخدم كورونافاك في حملات تطعيم في بلدان منها الصين والبرازيل وإندونيسيا وتركيا.

وقال ين وي دونغ، الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك في برنامج بثته شبكة تلفزيون "سي.جي.تي.إن"، الخميس، إن الشركة "قادرة تماماً" على استخدام إمكانات البحث والتصنيع الراهنة في تطوير لقاح جديد مضاد للسلالات المتحورة إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن هذا سيستغرق وقتاً أقل بكثير مما استغرقه صنع لقاح كورونافاك.