دراسة: كورونا يتحوّر بشكل أسرع من ذي قبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء من المعهد الهندي للعلوم، أن فيروس كورونا المستجد بات يتحوَر الآن بشكل أسرع من ذي قبل.

وفحص فريق بقيادة البروفيسور أوتبال تاتو، من قسم الكيمياء الحيوية بالمعهد، عينات من المرضى في مدينة بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية.

ووجد العلماء أن السلالات الثلاث الموجودة في بنغالور بها أكثر من 11 طفرة لكل عينة، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط الوطني الذي يبلغ 8.4، والمتوسط العالمي الذي يبلغ 7.3، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وذكرت الصحيفة، الخميس، أن الدراسة التي نُشرت في مجلة "Proteome Research" أظهرت وجود طفرات متعددة وبروتينات فريدة في سلالات "كوفيد-19"، كما كشفت أن المضيفين (البشر) ينتجون عدة بروتينات خاصة بهم أيضاً في الوقت الذي تطلق فيه أجسامهم استجابة مناعية رداً على الهجوم الفيروسي.

وقال المعهد في بيان: "لفهم كيفية تحور الفيروس وكيفية تركيب البروتين الخاص به بشكل أفضل، أجرى الفريق تحقيقاً شاملاً حول الأمر حيث أجرينا سلسلة من التحليلات لعزلات "كوفيد-19"، باستخدام مزيج من الدراسات واسعة النطاق للبروتينات والدراسات الخاصة بالحمض النووي الريبي للمساعدة في اكتشاف وتحديد سلسلة من الأحماض الأمينية".

ووجد التحليل الوراثي الذي أجراه الفريق أن العزلات الموجودة في بنغالور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعزلة الموجودة في بنجلاديش، كما أظهر أن العزلات الموجودة في الهند لها أصول متعددة وليست ناتجة عن تحور واحد فقط.