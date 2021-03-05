اليابان تمدد "طوارئ كورونا" حتى 21 مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الجمعة، إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كورونا في طوكيو و3 مقاطعات مجاورة حتى 21 مارس/آذار.

وبموجب حالة الطوارئ طلبت الحكومة إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة الـ8 مساء مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة، كما طلبت من السكان البقاء في منازلهم بعد الـ8 مساء باستثناء الخروج للضرورة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وسعت مقاطعات طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما، التي تمثل مجتمعة زهاء 30% من سكان اليابان، إلى تمديد حالة الطوارئ التي كانت ستنتهي أصلاً في 7 مارس/آذار، وذلك لعدم تراجع حالات الإصابة بكورونا إلى العدد المستهدف.

وقال نيشيمورا المسؤول عن ملف مكافحة كورونا للصحفيين إن الحكومة عقدت اجتماعاً في وقت مبكر من الجمعة مع المستشارين ووافقوا على تمديد الطوارئ.

وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إنه من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمراً صحفياً الساعة (1200 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتخذت الحكومة رسمياً قرار مد الطوارئ.

وسجلت اليابان نحو 433 ألف حالة إصابة و8050 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" حتى الأربعاء.