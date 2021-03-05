ملكات جمال السيارات في أوروبا آخر 10 سنوات.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيما يشبه مسابقات ملكات جمال أوروبا، هناك أيضا سباق في عالم السيارات للأجمل وحصدت تويوتا ياريس لقب سيارة عام 2021 في أوروبا

وأعلنت رابطة السيارات الأوروبية رسميا حصد طراز تويوتا ياريس الياباني للقب سيارة العام في أوروبا، وذلك عن عام 2021 الجاري، متغلبا على مجموعة متميزة من السيارات.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم السيارات التي نجحت في حصد هذا اللقب خلال السنوات العشر الماضية، فيما بين عام 2010 وحتى عام 2020.

وكان الطراز الحاصل على لقب سيارة العام في عام 2010، هو طراز فولكسفاجن "بولو"، الذي مثل الجيل الخامس من هذا الموديل المتميز.





والطراز الحامل للقب سيارة العام باوروبا، عن عام 2011، كان طراز نيسان LEAF الكهربائي، الذي طرحت نسخته بهذا العام بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 124 ميلا.





وخلال عام 2012، كان لقب سيارة العام بأوروبا من نصيب طراز Vauxhall Ampera، الذي طرح كطراز كهربائي بنطاق سير متميز يصل حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.





وفي عام 2013، حصد اللقب، طراز آخر من فولكسفاجن، هو طراز "جولف"، الذي أصبح بذلك ثاني طراز في تاريخ المسابقة يحصد هذا اللقب مرتين بعد طراز رينو كليو، وكانت المرة الأولى التي حصد بها طراز جولف هذا اللقب في عام 1992.





من بعده، ضمت القائمة الطراز الحامل للقب سيارة العام بأوروبا، عام 2014، وهو طراز بيجو 308، وكان هذا رابع طراز من ماركة بيجو يحصل على هذا اللقب.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولكسفاجن "باسات"، الذي حصد لقب سيارة العام بأوروبا عام 2015، ومثلت هذه النسخة الجيل الثامن الذي يطرح من هذا الطراز.





وحمل اللقب في عام 2016، طراز Vauxhall Astra، كأفضل سيارة في أوروبا عن هذا العام، والتي تغلبت بصعوبة على طراز فولفو XC90.





وخامس طراز بيجو يحصد اللقب، كان طراز بيجو 3008 عن عام 2017، الذي طرح ضمن موديلات SUV المتميزة.





وعادت فولفو لمنصة التتويج بحصد طراز XC40 للقب أفضل سيارة في العام بأوروبا، عن عام 2018، والذي توفر للأسواق بمحرك هجين.





والطراز الحامل للقب عام 2019 كان طراز جاجوار I-PACE، الذي اختير كموديل العام بأوروبا متغلبا على سيارات تسلا موديل X و أودي e-tron.





وكان الطراز الحامل للقب عن عام 2020 الماضي، هو طراز بيجو 208، الذي تغلب على سيارات مثل تسلا موديل 3 و بورش تايكان.





