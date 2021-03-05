سيارات صدمت عشاقها في 2021.. أسعار نار وأداء بارد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عام 2021 طرح مجموعة من السيارات التي انتظرها الجميع لكنها كانت مخيبة لآمال عشاقها، إليك القائمة كاملة..

وحسب خبراء فإن السيارات المخيبة لآمال عشلقها كانت لأسباب مختلفة تشمل التكلفة المرتفعة والتصميم المبالغ به والأداء المتواضع.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات التي لم ترتقي للتوقعات وطرحت لعام 2021 الجاري.

ومن ضمن هذه السيارات، طراز بي إم دبليو M3 G80 الجديد كليا لعام 2021، خاصة أن الطراز طرح بتصميم مبالغ به، فيما يخص شبكة التهوية الأمامية التي اشتهرت بها سيارات بي إم دبليو عبر التاريخ، والتي طرحت بحجم عملاق أكثر من اللازم في هذا الطراز.





من بعده، ضمت القائمة، طراز هوندا E الكهربائي الصغير، وكان من أكثر السيارات الكهربائية المرتقب طرحها لعام 2021، غير أن نطاق سيره جاء مخيبا للآمال لقصر نطاقه، وعدم توفره على نطاق واسع للبيع فهو غير متوفر بعدد من الأسواق العالمية من ضمنها السوق الأمريكية.





من بعده، ضمت القائمة طراز جييب جلاديتور 2021 الذي يطرح ضمن فئات شاحنات "بك أب"، والذي طرح بتكلفة مبالغ بها على حد ذكر موقع "هوت كارز"، بالإضافة للمعدل المرتفع لاستهلاكله للوقود.





ومن ماركة مازيراتي، جاء ضمن القائمة من الموديلات التي لم ترتقي للتوقعات المرجوة منها، طراز مازيراتي Ghibli Trofeo، الذي طرحته ماركته الإيطالية لعام 2021 بهدف رئيسي هو منافسة موديل بي إم دبليو M5، غير أنه فشل في ذلك على مستوى المحرك تحديدا.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولكسفاجن جولف، الذي كان من الموديلات التي لم ترتق للتوقعات، فقدمته ماركته الألمانية بنظام تقني مخيب للآمال بنسخته الأحدث لعام 2021.





في ختام القائمة، جاء طراز مرسيدس Maybach GLS 600 الفخم، والذي يعيبه تكلفته المبالغ بها مقارنة بقدراته التي تتراجع أمام السيارات المنافسة له ضمن نفس الفئة وأبرزها طراز لامبورجيني URUS.



