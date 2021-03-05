قتيل في مظاهرات ميانمار.. حصيلة أولى ليوم غضب جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال شهود عيان إن متظاهرا على الأقل قتل جراء إطلاق الشرطة في ميانمار النار عليه خلال مشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب في مدينة ماندالاي.

وخرج المئات من المتظاهرين، الجمعة، في مدن ميانمار للتنديد بالانقلاب غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على القادة العسكرين.



وأوضحت وسائل إعلام في ميانمار أن الشرطة فتحت النار في مدينة ماندالاي على المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير/ شباط، مما أسفر عن مقتل شخص، موضحة أن القتيل أصيب بطلق ناري في العنق وتوفي.

وفي شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد، تظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين، مرددين "افرجوا عن زعيمتنا!" و "لا تخدموا الجيش ارحلوا!".

وشهد حي سان شونغ بالعاصمة رانغون ،كما في الأيام الماضية، مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.

وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون، سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".

يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تجارية جديدة على ميانمار.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى ميانمار وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب" فضلا عن "هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع".





وتضاف هذه التدابير إلى عقوبات مالية سبق وفرضت على قادة الانقلاب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "سنستمر باتخاذ تدابير ضد المجموعة العسكرية".

وزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في ميانمار مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلا أنها لا تزال تواصل قمعها للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.

والأربعاء، قتل ما لا يقل عن 38 شخصا بحسب الأمم المتحدة وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط ، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.

وفي تقرير نشر الخميس، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة "حتى لو أن مصير ميانمار يقرره شعبها ألا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".

وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الذي يعقد اجتماعا مغلقا الجمعة، لمناقشة الوضع في هذا البلد "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه" كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.