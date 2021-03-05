شكرا لقرائتكم خبر عن شوف المخ عاوز يقولك إيه فى رسائل الأحلام المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن أجسامنا تكون في حالة من الاسترخاء أثناء النوم، إلا أن العقل يقضي كل هذا الوقت في حالة عمل على مدار ساعات اليوم بكفاءة ونشاط، حتى يهيئ الجسم إلى قضاء اليوم التالي في حالة جيدة، وخلال فترة النوم قد تظهر بعض الأحلام التي قد نحبها ونستمتع بها، أو تسبب لنا الإزعاج والحيرة في نهاراليوم التالى، لكن هناك أحلام نراها بصورة منتظمة ومتكررة ونحتار في تفسيرها.

يقدم موقع Brightside بعض الاحتمالات التي قد تفسر ما يحاول العقل أن يخبرنا به برسالة الأحلام المتكررة وهى:



حلم تساقط الأسنان

انعكاس لمشاعرك:

من أكثر الأحلام الشائعة بين الطلاب على سبيل المثال هي أن تحلم بأنك في اختبار لم تكن مستعدا له، وهذا الحلم هو طريقة المخ في التعبير عن مدى الضغط الذي يتعرض له الطالب جسديا وذهنيا، أما أحلام السقوط من مكان مرتفع فإنها تعكس مدى قلقك بسبب موقف أو حدث ما في حياتك، وحين تحلم بأن أسنانك تتساقط فإن ذلك يمكن أن يكون انعكاسا لشخصيتك الخجولة والتي تعاني من صعوبة التعبير عن الذات بين الناس.



حلم البحث عن النفس

دعوة ومؤشر لإصلاح شيء ما

يعتقد علماء النفس أن رؤية أحلام متكررة قد ترتبط ببعض المشكلات المعقدة في حياة صاحب الحلم، بينما يظن البعض الآخر أن هذه الأحلام تأتي أثناء محاولات الشخص التغلب على صدمات الماضي، ويوضح الخبراء أن الأحلام المتكررة ما هي إلا ظهور لمشاعرك التي تحاول إخفاءها من خوف أو قلق أو شعور بالحاجة إلى شيء أو شخص ما.



حلم السقوط من أعلى

التقليل من ظهور الأحلام المتكررة:

استنادا إلى الحقيقة التي تقول بأن الأحلام المتكررة مرتبطة بالضغوطات النفسية، فإن الطريقة الأفضل لحل هذه المشكلة هي أن تحاول أن تقلل من نسبة الضغط الذي تعاني منه بأن تفكر في أسرع طريقة للتخلص من أسباب هذه الضغوطات، وتحاول أن تجعل جسدك يأخذ قسطا كافيا من النوم، وتحرص على أن تنام دائما في مكان مريح، وأيضا من العوامل التي تقلل من رؤية الأحلام المزعجة بشكل متكرر هي أن تضع نظاما غذائيا متوازنا وتستمر عليه.