إقبال متزايد على "لقاحات كورونا" وتبدد المخاوف من الآثار الجانبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسح أجري في 14 دولة ونشرت نتائجه، الجمعة، أن الثقة في اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" تتنامى، حيث يزيد عدد الراغبين في التطعيم مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

وخلص المسح، الذي أجراه معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية التابع لـ"إمبريال كوليدج لندن" وشركة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي، إلى أن الثقة في لقاحات "كوفيد-19" زادت في 9 من 14 بلداً شملها المسح ومنها فرنسا واليابان وسنغافورة التي شهدت مستويات منخفضة من الثقة من قبل.

وكشفت أحدث نتائج للمسح، الذي أجري بين 8 فبراير/شباط و21 من الشهر نفسه، أن السكان في بريطانيا هم الأكثر تقبلاً للتطعيم حيث قال 77% منهم إنهم سيتلقون لقاحاً مخصصاً للوقاية من كورونا إذا توفر هذا الأسبوع، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويقارن هذا مع 55% في نوفمبر/تشرين الثاني قبل فترة وجيزة من حصول لقاح "فايزر/بيونتيك" على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدامه في بريطانيا.

كما كشف المسح أيضاً أن المخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح تتبدد في غالبية البلدان، حيث عبر 45% من المشاركين في البحث عن مخاوفهم في الوقت الراهن.

وشارك في أحدث مسح ما يزيد على 13500 شخص في أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد.