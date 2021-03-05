كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 115 مليوناً وقفزة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 115.43 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و668767.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 9 إصابات جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، الجمعة، إن الصين سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، الخميس، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة إلى 12 من 14 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 89952 حالة، في حين ظل عدد الوفيات بدون تغيير عند 4636.





إصابات ألمانيا ترتفع بواقع 10580

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 10580 ليصل إلى مليونين و482522.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 264 ليصل إلى 71504.





75 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 1699 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" و75102 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل نحو 10.8 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 260970.





587 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة، مقابل 577 إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في مصر وصل إلى 184755، من ضمنهم 142610 حالات تماثلت للشفاء و10871 وفاة.