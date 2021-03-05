شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "عدم تحمل الفركتوز" وأعراضه وكيفية العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفركتوز هو سكر بسيط يوجد بشكل طبيعي في الفواكه وبعض الخضار، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، فإن قطعة من البطيخ أو حفنة من الزبيب يمكن أن تكون متعبة لمعدتهم، في هذا التقرير نتعرف على مرض "عدم تحمل الفركتوز" وطرق إدارته والتعامل معه، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

قال طبيب الجهاز الهضمي ألبرتو روبيو تابيا: "يتم تعريف عدم تحمل الفركتوز من خلال مجموعة من الأعراض بما في ذلك انتفاخ البطن والانتفاخ والإسهال وآلام البطن".

هناك نوعان من عدم تحمل الفركتوز

يمكن أن يكون مصطلح "عدم تحمل الفركتوز" محيرًا بعض الشيء هذا لأنه يشير إلى حالتين مختلفتين ، مع نتائج مختلفة للغاية:

-عدم تحمل الفركتوز الغذائي.

-عدم تحمل الفركتوز الوراثي.

أولاً عدم تحمل الفركتوز الغذائيإذا كنت تعاني من عدم تحمل الفركتوز الغذائي، فإن الخلايا في أمعائك لا تمتص الفركتوز كما ينبغي وقال الدكتور روبيو تابيا إنه لا توجد تقديرات جيدة لعدد الأشخاص المصابين به لكنها شائعة إلى حد ما.

في الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الغذائي (يُسمى أحيانًا سوء امتصاص الفركتوز)، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالفركتوز إلى أعراض غير مريحة ، بما في ذلك:

-الغازات.

-الانتفاخ.

-إسهال.

-آلام في المعدة. ثانياً عدم تحمل الفركتوز الوراثيهذه حالة وراثية يولد فيها الناس بدون إنزيم يكسر الفركتوز. بدون هذا الإنزيم ، لا يمكنهم هضم الفركتوز على الإطلاق. ثانياً عدم تحمل الفركتوز الوراثيهذه حالة وراثية يولد فيها الناس بدون إنزيم يكسر الفركتوز. بدون هذا الإنزيم ، لا يمكنهم هضم الفركتوز على الإطلاق.

تظهر الأعراض بعد وقت قصير من بدء الأطفال في تناول أول أطعمة صلبة عادة ما تظهر على هؤلاء الأطفال علامات تشمل:

-الغثيان.

-الانتفاخ.

-إسهال.

-التقيؤ.

-ألم بطن.

-انخفاض سكر الدم.

-كراهية شديدة للحلويات.

-مشاكل النمو والتطور

على عكس عدم تحمل الفركتوز الغذائي، يمكن أن يسبب عدم تحمل الفركتوز الوراثي مرضًا خطيرًا يمكن أن يتراكم الفركتوز غير المهضوم في الجسم ، مما يؤدي إلى تلف الكبد والكلى.

إذا استمر الشخص المصاب بالاضطراب في تناول الفركتوز ، فقد يؤدي في النهاية إلى نوبات صرع وغيبوبة وفشل في الأعضاء.

إدارة عدم تحمل الفركتوز الغذائيبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الغذائي، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع ، كما يقول الدكتور روبيو تابيا، يمكن لمعظم الناس تحمل بعض الفركتوز ، لكن كل شخص لديه حساسية مختلفة تجاهه".

إذا كنت تشك في عدم تحمل الفركتوز، فربما يوصي طبيبك باتباع نظام غذائي للتخلص من الفركتوز لعدة أسابيع ، لن تستهلك أي سكر الفواكه بعد ذلك ، يمكنك البدء ببطء في إعادة إدخال الأطعمة المحتوية على الفركتوز لمعرفة مقدار ما يمكنك تحمله بدون أعراض.

وقال: "من المفيد العمل مع اختصاصي تغذية خلال هذه العملية للعثور على ما يصلح والتأكد من أنك لا تزال تحصل على التغذية الكافية". الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز يجب تجنبها تشمل الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز يجب تجنبها تشمل الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز:

-معظم الفواكه ، وخاصة الفواكه المجففة والفواكه المعلبة في عصير أو شراب.

-الخضراوات بما في ذلك البروكلي والكراث والفطر والبامية والبصل والبازلاء والفلفل الأحمر والكراث ومنتجات الطماطم.

-الأطعمة التي تحتوي على القمح كمكون رئيسي ، مثل خبز القمح والمكرونة.

-المحليات مثل العسل وشراب الذرة عالي الفركتوز.

المشروبات الغازية والحلويات المحلاة بالفركتوز.