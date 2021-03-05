شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أمريكى يصاب بالشلل بسبب حالة نادرة مرتبطة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مريض كورونا تلقى العلاج لشهور فى ولاية ماساشوستس بالشلل بعد أن عاد منزله، نتيجة مضاعفات المرض.

وذكر تقرير جريدة "newsweek"، لم يستجب المريض عند وصوله للمستشفى، تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، قبل نقله إلى مستشفى سبولدينج في كامبريدج، المتخصص في إعادة التأهيل.

تم تشخيص المريض بمتلازمة ويستون هيرست، وهو شكل حاد من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM)، وهي حالة نادرة ومميتة مرتبطة بـ فيروس كورونا.



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متلازمة ويستون هيرست هو اضطراب في المناعة الذاتية يحدث عندما يشن الجهاز المناعي للشخص هجومًا على المايلين، وهو الغطاء الواقي للألياف العصبية، مما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق في الدماغ والحبل الشوكي، يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان البصر وفقدان التنسيق والشلل.

عادة ما تكون المتلازمة مرتبطة بالأطفال، ولكن يُعتقد أن فيروس كورونا تسبب في العديد من حالات ADEM لدى البالغين أثناء الوباء.

كتب والدا سيلفا أنه تم تشخيصه بمرض ADEM-Western Hurst ، وتم التأكيد على أنه عرض ثانوي لـفيروس كورونا ، وسبب خطورة حالته"، وقد أصيب بـ فيروي كورونا قبل حوالي شهرين من نقله في البداية إلى المستشفى ، ويبدو أنه تعافى تمامًا.

على الرغم من أن العلاقة بين فيروس كورونا و متلازمة ويستون هيرست لم تتم دراستها بعمق، لكن الباحثين حددوها كمجال مثير للقلق، وكتب فريق من الباحثين من جامعة كوليدج في لندن العام الماضي أن العلاقة المحتملة "مذكرات مراقبة لصيقة."

متلازمة هيرست هو مرض يصيب الأطفال بشكل رئيسي ، وتبلغ نسبة حدوثه لدى البالغين في المملكة المتحدة 0.23 لكل 100000، الحالات التسع الموصوفة تراكمت على مدى 5 أسابيع، وكتب الباحثون، في لندن الكبرى نتوقع أن نرى حدوث هذه الحالات في 5 أشهر ، مما يشير إلى أن فيروس كورونا مرتبط بزيادة حدوث المتلازمة.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC ) إن العديد من المضاعفات الخطيرة طويلة الأجل مرتبطة بـ كورونا، بما في ذلك مجموعة من المشكلات العصبية ، وأن الدراسات متعددة السنوات جارية لمزيد من التحقيق فيها.