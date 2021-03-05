شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة تورم اللسان والوجة الدافئ بنقص فيتامين ب 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي تدعم وظائف الجسم وتعمل كدرع وقاية للعديد من الأمراض المختلفة التي تهاجم الجهاز المناعى، حيث يتواجد بالعديد من الأطعمة مثل الأسماك ومنتجات الألبان والبيض والدواجن، لذا فإن تعرضك لنقص هذا الفيتامين بالتحديد يعرضك للعديد من المشاكل الصحية.



التهاب اللسان علامة مبكرة لنقص مستويات فيتامين ب 12

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن هناك بعض الأعراض التي تدل على وجود نقص في فيتامين ب 12 داخل جسمك، حيث تستغرق أعراض نقصه سنوات حتى تظهر على الشخص.

وأظهرت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أن بعض المشاكل بالبشرة قد تكون علامة لنقص فيتامين ب 12 داخل جسمك أهمها الوجه الدافئ، فإنه يكون مؤشرا لنقص مستويات الفيتامين، حينها تشعر بالدفء والحرارة على الوجه على الرغم من تراجع درجات الحرارة.

وأشارت الدراسة إلى أن اللسان الملتهب قد يكون علامة هامة أيضا لنقص مستويات فيتامين ب 12، حيث يعانى حينها الشخص من تغير لون وشكل اللسان الذى يكون أحمر اللون ويعانى من التورم، حيث تتمدد جميع النتوءات الصغيرة الموجودة على اللسان، مما يؤثر على براعم التذوق لديك التي تتراجع كفاءتها بشكل كبير.

وقد تتطور أعراض نقص مستويات فيتامين ب 12 داخل جسمك، من خلال تغير مخارج الكلام لديك التي تحدث نتيجة التهاب اللسان.

ومن بين الأعراض أيضا تواجد الافات على اللسان وحول الفم، حيث اكد الباحثون أن المظاهر الفموية الكلاسيكية مؤشر خطيرا أيضا، حيث يعانى المرضى بآفات خطية فموية والتي تكون علامة سريرية مبكرة لنقص فيتامين ب 12.