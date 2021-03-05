شكرا لقرائتكم خبر عن علاج قشرة الشعر.. يمكنك التخلص منها باستخدام "تونر القهوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر القهوة مشروبا مفضلا للعديد من الناس خاصة فى فترات الإحباط والتعب، حيث يعشقون الجلوس فى زاوية بالمنزل وتناول فنجان القهوة، فهى تمنحنا الطاقة، ولكنها ليست فقط مفيدة لتحسين الحالة المزاجية فحسب، بل يمكنها أيضًا علاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

يمكنك بمساعدة القهوة التغلب على العديد من المشكلات المتعلقة بشعرك وبشرتك إلى الأبد، حيث تحتوى على حمض (الكلوروجينيك) المكثف وكذلك حمض الكينيك، وهما ذات فائدة رائعة لعلاج بعض مشاكل الشعر وفروة الرأس وكذلك مكافحة علامات الشيخوخة التى تظهر على الوجه، وهناك العديد من المشكلات التى تواجهنا فى الشعر وفروة الرأس يمكننا التغلب عليها فى المنزل بمساعدة القهوة.

- كيف يمكن للقهوة علاج مشاكل قشرة شعر وجفاف فروة الرأس؟

تتسبب قشرة الشعر بجفاف فروة الرأس، حيث تعمل القشرة على تدمير الزيت الطبيعى للشعر، لذلك يمكنك استخدام القهوة لعلاج هذه المشكلة، فهى تساعد على التخلص من القشرة عن طريق إعداد ما يسمى بـ"تونر القهوة" الذى يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية عند استخدامه على الشعر.

- كيف تصنع تونر القهوة؟

يعتبر تونر القهوة خيارًا جيدًا لإزالة جفاف فروة الرأس، عن طريق إضافة مسحوق القهوة إلى كوب من الماء، ثم نضيف له زيت جوز الهند ويتم غلى الخليط فى وعاء على النار، ثم نقوم بتصفية الماء جيدًا وبعدها يمكننا استخدامه كمنظف للشعر للقضاء على الجفاف والحصول على شعر صحى.

ويمكن باستخدام القهوة علاج العديد من مشاكل الشعر أيضًا وليس فقط القشرة، بل يمكنها علاج الشعر التالف، وترطيب الشعر الجاف، وتحسين صحة الشعر وتقويته وزيادة كثافته، كما يمكنها التخلص من الشعر الأبيض ومنحه لونًا داكنًا.