"العلكة".. طريقة فريق بحثي لمنع تكاثر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف فريق بحثي من الصيادلة في جامعة بون الألمانية عائلتين من المواد الفعالة التي يمكن أن تمنع تكاثر فيروس كورونا المستجد.

وتعمل المواد الفعالة المرشحة وهي "أزانيتريل"، و" إسترات بيريديل" على إيقاف عمل الإنزيم الرئيسي للفيروس، وتم نشر النتائج في مجلة "أنجواندت كيمي".

ولكي يتكاثر فيروس "كوونا المستجد" فإنه يعتمد على الإنزيم الرئيسي، حيث تتم ترجمة جينوم الفيروس أولاً من الحمض النووي الريبي إلى خيط بروتيني كبير، و يقوم الإنزيم الفيروسي الرئيسي بعد ذلك بتقطيع سلسلة البروتين هذه إلى قطع أصغر تتكون منها جزيئات الفيروس الجديدة.





وتقول الدكتورة كريستا إي مولر من المعهد الصيدلاني بجامعة بون، والباحثة الرئيسية بالدراسة إن "الإنزيم الرئيسي هو نقطة انطلاق واعدة للغاية لأبحاث أدوية فيروس كورونا، فإذا تم حظر هذا الإنزيم، يتوقف تكاثر الفيروس في خلايا الجسم".

وصمم الكيميائيون الصيدلانيون عددًا كبيرًا من المثبطات المحتملة بناءً على بنية الإنزيم الرئيسي والآلية التي يعمل بها، ويقول الدكتور مايكل جوتشو، الذي يرأس مجموعة بحثية مستقلة حول مثل هذه المثبطات في المعهد الصيدلاني بجامعة بون: "يجب أن يرتبط المانع المناسب ارتباطًا وثيقًا بالإنزيم الرئيسي حتى يتمكن من حجب موقعه النشط".





وأظهر الفحص الذي أجراه الباحثون فئتين من المركبات التي بدت واعدة بشكل خاص، حيث تلتصق بالإنزيم الرئيسي مثل العلكة وتمنع تكاثر الفيروس.

ويقول "جوتشو": "تمثل هذه المركبات هياكل رائدة واعدة لتطوير الأدوية، ومع ذلك، فإن هناك تجارب سريرية مكثفة لاختبار مدى نجاحها على البشر كما نجحت في التجارب المعملية".