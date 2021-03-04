شكرا لقرائتكم خبر عن الغثيان قد يكون علامة مبكرة للإصابة بالنوبات القلبية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبات القلبية عندما يصاب الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، بسبب الكوليسترول، وبالتالي تحدث انسداد الشرايين ومن ثم تشعر بأعراض النوبات القلبية، التي تندرج تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشير عمومًا إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.



الشعور بالغثيان علامة لاصابتك بالنوبات القلبية

وكشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، أن الشعور بالغثيان قد يكون علامة مبكرة للإصابة بالنوبات القلبية، فقد يعاني الرجال والنساء من علامات تحذيرية مختلفة ، وقد يشير الشعور بالتوعك مع الغثيان إلى وجود خطر على المرأة من الإصابة بتلك النوبات التي تعرض حياتها للخطر.

وأوضح التقرير أن النساء يشعرن بألم في وسط الصدر عند تعرضهن لأزمة قلبية، بخلاف آلام الصدر التقليدية التي يشعر بها الرجال غالباً، حيث تشعر النساء بضيق في التنفس ، والغثيان ، وآلام الظهر ، وضيق أو عدم راحة في الذراعين وشعور عام بالارهاق والتعب العام.

واستند التقرير على فحص الحالة الصحية لنحو مليون شخص أصيبوا بنوبات قلبية، وتوصل الى أن 42% من النساء لم يشعرن بأى الم بالصدر، على الرغم أن ألم الصدر هو أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء.

وأوضح التقرير أيضا أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بضيق في التنفس وآلام في الظهر أو الفك والغثيان، وقد يكون هذا هو السبب في أن بعض النساء المصابات بنوبة قلبية يتجاهلن في البداية أعراضهن ​​كعلامات للأنفلونزا أو بعض الأمراض الأخرى الأقل ضررا، لذا فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة مقارنة بالرجال.

وتعد الشعور بالغثيان من علامات الإصابة بالنوبات القلبية وحينها يشعر الشخص بوجود آلام الصدر والصداع وآلام الفك والتعرق.

وتعد النوبة القلبية من أكثر أعراض أمراض القلب شيوعًا، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بها عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن سيقلل من فرص تراكم الدهون في الشرايين.