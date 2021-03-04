جرعات "كوفاكس" تطلق برنامج التطعيم ضد كورونا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ثم مَن تبلغ أعمارهم 45 عاماً فأكثر ويعانون أمراضاً مزمنة مجاناً.

وأصبح السودان أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.



وقال مسؤول في وزارة الصحة إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا، الأربعاء، بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس"، الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وذكر مسؤولو وزارة الصحة أن الخرطوم تنوي تطعيم 20% من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر/أيلول.

وقال وزير الصحة عمر النجيب: "هذا عنصر رئيسي في معركتنا ضد فيروس كورونا".

وأضاف النجيب أن السودان يجري أيضا محادثات أولية لإنتاج اللقاح محلياً.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة أن غالبية سكان السودان من الشبان حيث يقدر عدد سكانه الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بنحو 4% فقط من إجمالي السكان.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طويلة جعلته غير قادر على استيراد بعض الأدوية الأساسية، كما يعاني نظام الرعاية الصحية فيه عقوداً من الإهمال والعقوبات في عهد الرئيس السابق عمر البشير قبل الإطاحة به عام 2019.

وسجل السودان رسمياً 28545 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل عام وحتى الأول من مارس/آذار. وبين هؤلاء 1895 وفاة.