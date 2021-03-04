صحة ورشاقة

ألمانيا توصي بلقاح أسترازينيكا لمن يبلغون 65 عاما أو أكثر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا، أنه يتم التوصية حاليا باستخدام لقاح أسترازينيكا ضد لمن يبلغون 65 عاما فأكثر.

يذكر أن اللجنة كانت أوصت في نهاية كانون ثان/يناير الماضي باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما فقط.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في وقت سابق، الخميس، موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا لمن هم يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

وقال وزير الصحة الألماني اليوم: "يعد ذلك خبرا سارا بالنسبة لجميع كبار السن الذين ينتظرون اللقاح ، سيمكن تطعميهم بشكل أسرع".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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