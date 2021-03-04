شكرا لقرائتكم خبر عن الجراح هشام عبد القادر يوضح أسباب احتياج الأطفال لجراح خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقاءنا مع جراح الاطفال ا. د. هشام عبد القادر

اول ما سمعت الكلمة (جراح الاطفال) افتكرت اني فاهم معناها بس طلعت حاجة تانية

عاوزين تعرفوا اكتر و تفهموا ليه الاطفال محتاجين جراح ليهم لوحدهم و ايه الفرق بينه و بين جراح الكبار و هو بيعمل ايه بالظبط

تابعونا و ابعتوا أسئلتكم

استاذ دكتور هشام محمد عبد القادر

استاذ جراحة الاطفال جامعة عين شمس

حاصل علي بكالوريوس الطب والجراحة طب عين شمس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ١٩٩٨

حاصل علي ماجستير الجراحة العامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ٢٠٠٢

حاصل علي دكتوراة الجراحة العامة و جراحة الاطفال ٢٠٠٦

حاصل علي زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن ٢٠٠٦

حاصل علي الدبلومة الاوروبية في جراحات الاطفال ٢٠٠٩

حاصل علي تدريب معتمد علي جراحات الكبد و القنوات المرارية و زراعة الكبد من مستشفى سانت لوك ببروكسل ببلجيكا ٢٠٠٣-٢٠٠٤

حاصل علي تدريب معتمد علي جراحات السمنة المفرطة للاطفال من مستشفى سينسيناتي باوهايو بالولايات المتحدة الاميركية ٢٠٠٧

حاصل علي دورات متقدمة في جراحات المناظير للاطفال من الجمعية الامريكية لجراحات المناظير

حاصل علي دورات متقدمة للجراحات الميكروسكوبية من جامعة عين شمس

تكريم لاحسن بحث منشور في مؤتمر الجمعية الدولية لجراحات الاطفال بالارجنتين ٢٠٠٧

تكريم لاحسن بحث منشور في مؤتمر جمعية جراحة الاطفال العربية تونس ٢٠٠٩

مدير وحدة زراعة الكبد بمستشفيات وادي النيل وعين شمس التخصصي

له عدد من الابحاث العلمية و المؤلفات وفصول الكتب بعدد من المجلات والدوريات العلمية العالمية والكتب المعنية بجراحات الاطفال و زراعة الكبد في الاطفال