إليكم أفضل الأطعمة لتنظيف الكلى وأخرى عليكم تجنبها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 07:20 مساءً - عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى، يعتبر النظام الغذائي معيارا هاما، ويجب التفكير جيدا في الأطعمة الجيدة والسيئة للكلى، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكلى أو الفشل أو غيرها من المشكلات.

ويمكن أن يتسبب عدم اتباع نظام غذائي صحي للسيطرة على أمراض الكلى في مخاطر صحية كبيرة، بما في ذلك زيادة ضغط الدم، وزيادة البروتين في البول، مع مشاكل أخرى تتعلق بصحة العظام وصحة القلب.

وفيما يلي أفضل الأطعمة التي توفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة:

الأسماك الدهنية

يمكن تناول سمك السلمون أو التونة أو الماكريل؛ لأنها تزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة.

بياض البيض

نظرا لأن صفار البيض يحتوي على الكثير من الفوسفور وهو من العناصر التي يجب تجنبها عند المعاناة من مشاكل في الكلى، يجب تناول بياض البيض للحصول على خيار صحي وآمن على الكلى.

القرنبيط

يعتبر من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي وك والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم، كما يمتلك تأثيرا مضادا للالتهابات والفيروسات والبكتيريا، كما أنه أيضا مصدر رائع للألياف.

التوت

يعتبر التوت مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة الطبيعية، وهو مثالي للكلى؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم، كما أنه يقلل الالتهاب.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مفيدا للكلى، حيث يحتوي على حمض الأوليك الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، كما أنه يعتبر خاليا من الفوسفور، وهو مهم في اتباع نظام غذائي آمن للكلى.

وبالنسبة للأطعمة الممنوعة..

الفاصولياء والبازلاء

تحتوي الفاصولياء والبازلاء المجففة على نسبة عالية من الفوسفور، كما يجب الابتعاد عن النوعيات المعلبة لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.

منتجات الألبان

يجب تجنب منتجات الألبان؛ لأنها تحتوي على الكثير من الفوسفور والبوتاسيوم.

الموز

يعتبر الموز من أكثر الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، لذلك يجب تجنبه تماما.

اللحوم الحمراء والمصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء والمعالجة على نسبة عالية من الصوديوم والبروتين والفوسفور، وهي أطعمة ممنوعة من أجل صحة الكلى.

الأفوكادو

بالرغم من فوائده الصحية، إلا أنه يجب تجنبه تماما حال المعاناة من مشاكل في الكلى، حيث يحتوي الأفوكادو على بوتاسيوم أكثر من الموز.