العراق يستورد مليون جرعة من لقاح "سبوتنك في" الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الخميس، بأنه تم التوقيع على عقد مع روسيا لتوريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنك في" الروسي.

وقال وزير النفط رئيس الوفد الحكومي العراقي، الذي يزور روسيا حاليا، إن هذه الشحنة من لقاح "سبوتنك في" تمثل الوجبة الأولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقاً.

وأضاف أن الاتفاق ينص على قيام صندوق الاستثمارات الروسي بتدريب عدد من الفرق الطبية المتخصصة من المحافظات العراقية بهدف التعرف على طريقة استخدام هذا اللقاح.

وكان العراق قد شرع منذ ثلاثة أيام بتطعيم الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني للفرق الطبية والقوات الأمنية وكبار السن.