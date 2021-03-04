شكرا لقرائتكم "مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في واقعة ملأت تفاصيلها وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت الأوساط المصرية، منعت إدارة مدرسة طالبات متبرّجات من أداء الامتحانات ولم تسمح لهن بالدخول إلا بعد إزالة مساحيق التجميل من على وجوههن.

في التفاصيل، قررت المدرسة الفنية التجارية المتقدمة للبنات بإدارة جنوب الجيزة التعليمية جنوب القاهرة، منع عدد من الطالبات من الدخول للمدرسة لوضعهن "مكياج" على وجوههن أثناء دخولهن لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أولياء الأمور: "عنفوهنّ".. والمدير: مرفوض!

وقامت إدارة المدرسة حسب تأكيد الطالبات وأولياء أمورهن بتعنيف الطالبات، وطلبت منهن إزالة "المكياج" للدخول وأداء الامتحان، مما اضطرهن للذهاب لدورات المياه الخاصة بالمدرسة وإزالته.

من جهته أكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية صحة الواقعة، موكداً أن الطالبات حضرن للمدرسة بمكياج كامل وكأنهن ذاهبات لحفلة وليس للامتحان أو للمدرسة، بحسب تعبيره، مشدداً على أن هذا أمر مرفوض.

تعبيرية عن مدرسة للإناث

وأضاف المسؤول أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة على الطالبات بالتنبيه عليهن بالالتزام التام سواء بالمظهر العام الذي يتناسب مع الحرم المدرسي، أو حتى اللباس الرسمي.

إلى ذلك، أعلن تشكيل لجنة داخل المدرسة مهمتها التحقق من انضباط الطالبات التام أثناء دخولهن الحرم، ومنع التبّرج ومحاسبة المخالفات.