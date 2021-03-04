شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل Factor V يكشف الإصابة بأحد أمراض الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل Factor V أو العامل الخامس هو اختبار الدم الذي يتحقق من وجود نقص في بروتين يعرف باسم العامل الخامس، وهو بروتين يساعد دمك على التجلط، يمكن أن يؤدي وجود القليل جدًا من العامل الخامس إلى حدوث اضطراب نزفي نادر، حيث يحتوي جسمك على العديد من "عوامل التخثر" البروتينية، وفى حالة نقصها فقد يشير هذا إلى الإصابة باضطراب، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

ونقص Factor V في الدم هو اضطراب وراثي جسمي متنحي، وهذا يعني أن كلا الوالدين يجب أن يكون لديهم الجين المعيب وأن ينقلوه إلى أطفالهم حتى يحدث هذا.

متى يطلب الطبيب تحليل Factor V

إذا كانت لديك أعراض معينة، مثل النزيف أو الكدمات غير المبررة فقد يعني ذلك أن دمك لا يتخثر كما ينبغي قد يكون لديك نقص في أحد عوامل التخثر، قد تحتاج إلى فحص دم للتحقق من وجود عوامل التخثر الفردية ووظيفتها لمعرفة ما إذا كان لديك نقص في أي منها.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع اختبار Factor V

إلى جانب الاختبارات للتحقق من نقص العامل الخامس، قد يتم فحص دمك بحثًا عن أوجه القصور في عوامل التخثر الأخرى يمكن أيضًا إجراء تحاليل منها زمن البروثرومبين وأوقات الثرومبوبلاستين الجزئية.

ماذا تعني نتائج اختبار Factor V ؟

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة.

في اختبار عوامل التخثر، غالبًا ما يتم إعطاء النتائج كنسبة مئوية لذلك إذا حصلت على نتيجة 100٪ ، فهذا يعني أن العامل الخامس لديك هو 100٪ من قيمته الطبيعية.

تشير المستويات بين 20٪ و 70٪ إلى نقص بسيط في العامل الخامس هذا عادة لا يسبب أي أعراض.

المستويات من 1٪ إلى 10٪ منخفضة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل نزيف كبيرة.

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار الخاصة بي؟

يعد نقص العامل الخامس نادرًا جدًا (حوالي 1 من كل مليون) ويمكن أن يكون اضطرابًا وراثيًا ينتقل من الآباء إلى أطفالهم. لكن بعض عوامل التخثر ، بما في ذلك العامل الخامس ، يمكن أن تنخفض بسبب أمراض معينة ، مثل أمراض الكبد والسرطانات وأمراض المناعة الذاتية ومرض يسمى التخثر المنتشر داخل الأوعية يمكن أن يحدث أيضًا بعد التعرض لبعض السموم.