الأزيز التنفسي عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - عندما تجلسين بجوار رضيعك وهو نائم، وتريدين الاستمتاع برؤيته وهو مثل الملاك الصغير، تفاجئين بصدور صوت يشبه الصفير أو الأزيز منه خلال تنفسه، مما يشعرك بالقلق، ولا يجب السكوت على هذا العرض الذي قد يشير إلى مشكلة تنفسية، ولذلك عليك أن تستمعي لشرح الأسباب وطرق العلاج من خلال لقاء " الخليج 365" مع الدكتورة عبير حماد، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة التي أشارت للآتي.

ما هو الأزيز التنفسي عند الرضع؟

ضيق المجاري التنفسية عند الرضع

هو صوت صفير عالي الحدة تقريباً ويكون مزعجاً ومقلقاَ، ويحدث في أثناء التنفس عند انسداد المجاري التنفسية لدى الطفل الرضيع، ويحدث بسبب ضيق المجاري التنفسية بصورة جزئية.

ما هي أعراض الأزيز التنفسي عند الرضع؟

يعاني الرضيع من سيلان الأنف

يصاب الرضيع بالسعال الذي قد يحتوي على البلغم والمخاط اللزج.

ويصاب بالحمى.

ويعاني من سيلان الأنف.

يتنفس الرضيع بسرعة مع حركة عضلات الصدر" النهجان".

أسباب الأزيز التنفسي عند الرضع

قد يكون الرضيع مصاباَ بالربو

إصابة الرضيع بالحساسية الصدرية.

إصابته بالربو.

إصابة الرضيع بعدوى فيروسية متكررة في الرئتين.

كيف يمكن تشخيص الأزيز التنفسي؟

يحتاج الطفل للأشعة السينية

يتم إجراء التصوير بالأشعة السينية لصدر الطفل.

يمكن إجراء صورة سي تي لصدر الطفل.

والهدف من ذلك هو البحث عن وجود جسم غريب في الرئتين، أو وجود حالة من قصور القلب تؤدي للأزيز التنفسي، أو وجود الالتهابات الرئوية.

طرق علاج الأزيز التنفسي عند الرضع

يمكن استخدام موسعات القصبات

استخدام موسعات القصبات.

قد تستخدم الأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم في علاج الربو.

إجراء اختبارات مثل دراسة البلع في حال عدم استجابة الطفل الرضيع لموسعات القصبات.

تجنب مهيجات الحساسية خاصة في فترات تغيرات الفصول.

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