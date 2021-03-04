بعد 6 أسابيع من التراجع.. كورونا يتوغل في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع من جديد في أوروبا، بعد 6 أسابيع من التراجع.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوجه في مؤتمر صحفي: "نلاحظ تجدداً (للطفرة الوبائية) في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث كانت المعدلات مرتفعة أصلاً".

والأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل، بحسب الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة الذي يشمل أكثر من 50 دولة تقع في أوروبا وحتى وسط آسيا.

وأكد كلوجه أن "هذا الأمر يضع حداً لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ 6 أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة".

واعتبر أن الأوروبيين يجب أن "يعودوا إلى (المبادئ) الأساسية" لمكافحة الفيروس والنسخ المتحوّرة منه، من خلال استخدام الأدوات السارية وتسريع وتيرة التلقيح.

وتابع: "نحن بحاجة إلى توسيع نطاق اللقاحات المستخدمة".

ومن أصل 53 دولة في المنطقة التابعة للفرع الأوروبي من منظمة الصحة، بدأت 45 من بينها حملة التطعيم.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية تلقى 2,6% من سكان الاتحاد الأوروبي جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" و5,4% جرعة واحدة على الأقل.