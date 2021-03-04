بالصور.. احتفاء سوداني بافتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط احتفاء رسمي وشعبي، افتتح السفير الإماراتي بالخرطوم مستشفى الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، في مدينة الضعين شرق دارفور.

وجرى افتتاح المستشفى بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي وحاكم ولاية شرق دارفور عيسى عليوة، وعدد من المسؤولين السودانيين، وطاقم السفارة الإماراتية بالخرطوم.

وحسب متابعات ”الخليج 365”، فإن المستشفى الذي تم بنائه بدعم إماراتي وافتتح مساء الأربعاء، سيخدم كافة سكان إقليم دارفور الذي خرج لتوه من حرب أهلية ضارية.





والمستشفى مقام على مساحة 11 ألف متر مربع ويقع في منطقة الضعين التي تبعد حوالي 1000 كلم غربي الخرطوم.





وتعتبر الضعين من المناطق التي تضررت من حروب دارفور، والمستشفى واحد من أكبر مراكز تقديم الرعاية لحالات كورونا، ويقدم الرعاية لنحو مليوني مواطن وآلاف النازحين.





وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو السودان في المحافل الإقليمية والدولية، وما ظلت تقدمه لمواطني بلاده من خدمات تنموية وصحية.





كما أشاد بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الذي وجه بإنشاء مستشفى متكامل يضم أفضل الأجهزة الطبية الحديثة لمواطني ولاية شرق دارفور.





وأعرب عن شكره لدولة الإمارات حكومة وشعبا وعلى وجه الخصوص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هذه المنحة التي تمثل طريقا للإخاء والمودة وجسرا للتواصل بين شعبي البلدين.





وقال إن مستشفى الشيخ محمد بن زايد يمثل مرجعية لكل السودان، ومزود بأجهزة طبية حديثة ومتطورة وأشعة وأسرة، وبيارة مياه أصبحت مصدر سقيا لكل أهالي البلدة.

وأضاف حميدتي "نشكر الإمارات على هذا الدعم ونطلب المزيد لأن بلادنا بحاجة للمساعدة".





ووجه بوضع برنامج إداري وآلية للمحافظة على هذا المستشفى ليقوم بدوره في خدمة الذين يبحثون عن العلاج في ولاية شرق دارفور وخارجها.





كما وجه بتبني استراتيجية للنهوض بالجانب الصحي وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية، مترحماً على أرواح شهداء جائحة كورونا من الطواقم الطبية، ووجه بتوسيع مظلة التأمين الصحي بالولاية.





وأشاد دقلو بقوات الدعم السريع التي تكفلت بإيصال كامل أجهزة المستشفى من أدوات البناء والمعدات الطبية وتسهيل مهمة التخليص الجمركي.





من جانبه، عبر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، عن سعادته برؤية أهالي الضعين وهم فرحين بالمستشفى.

ووصف ما حدث بأنه شي مميز يشكر عليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



