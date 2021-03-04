التحالف العالمى للقاحات يعلن عن 5 مؤشرات تدل على زوال جائحة كورونا قريبا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العالمي للقاحات (جافي) عن بداية تراجع منحى الإصابات العالمية جراء فيروس كورونا، مما يعطى مؤشرات عديدة بتراجع حدة الوباء خلال فترة قريبة، من خلال ظهور عدة مؤشرات تبنئ برحيل الجائحة في القريب العاجل، طبقا لما نشر في الموقع الرسمي للتحالف العالمى للقاحات.



التحالف العالمى للقاحات يعلن عن زوال جائحة كورونا خلال الفترة القريبة

وركز التقرير على ظهور 5 عوامل تدل على بداية تراجع حدة الوباء مقارنة بالعام الماضى،1.التوسع في حملات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا:

ففي المملكة المتحدة تلقى 21.1 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، وفي الولايات المتحدة بلغ أعداد المواطنين الذين تلقوا التطعيم 76.9 مليون.

2. استمرار فرض القيود الاحترازية للسيطرة على الوباء:

وبعد ارتفاع حاد في الحالات بسبب الشتاء في نصف الكرة الشمالي واحتفالات الأعياد، قررت العديد من البلدان استمرار فرض المزيد من القيود والإجراءات المشددة التي ساهمت أيضا في خفض مخاطر انتقال العدوى، وتراجع منحنى الاصابات.

3.العوامل المناخية تلعب دورا في منحى الإصابات:

أكدت دراسات سابقة أن فيتامين د وضوء الشمس تلعب دورا في الحد من انتقال من فيروس كورونا، حيث تؤثر العوامل المناخية على أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا

4.الالتزام بارتداء أقنعة الوجه والتباعد الجسدي خلال الحياة اليومية:

يسهم الالتزام بارتداء الأقنعة والمسافات بين الأشخاص في تقليل مخاطر العدوى وبالتالي تراجع منحنى الإصابات والسيطرة على الوباء بشكل أقوى، كما فرضت العديد من البلدان قيودا وغرامات لضمان الالتزام بارتداء الأقنعة .

5. زيادة أعداد المصابين قد يزيد من تكوين الأجسام المضادة للعدوى:

زيادة عدد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية ساهم في تكوين أجساما مضادة ضد الفيروس، ففي الهند تبين أن شخص من بين كل 5 أشخاص يمتلكون ​​أجسامًا مضادة للفيروس التاجى، ، على الرغم من أن هذا الرقم يرتفع إلى 60٪ في مدن مثل مومباي ودلهي وبنغالور.