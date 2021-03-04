شكرا لقرائتكم خبر عن غوريلا فى حديقة سان دييجو بأمريكا أول حيوان يتلقى لقاح كورونا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي أن الغوريلا هي أول حيوان تلقى تطعيم كورونا في حديقة حيوان سان دييجو، حيث تم إعطاء العديد من القردة الكبيرة لقاحات تجريبية لكورونا أمس الأربعاء، لتصبح أول حيوانات تتلقى لقاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعالمياً.





وفي يناير الماضي جاء اختبار 8 حيوانات غوريلا في حديقة حيوان سان دييجو إيجابياً لكورونا.

وقالت نادين لامبيرسكي، المسئولة عن الحفاظ على البيئة وصحة الحياة البرية، أن "أجراس الإنذار" انطلقت لأول مرة عندما بدأت الغوريلا ذات الظهر الفضي البالغة من العمر 49 عامًا والتي تدعى وينستون في السعال بعد أيام قليلة من اكتشاف أن أحد المتخصصين في رعاية الحياة البرية لديهم مصاب بكوفيد-19.

وأضافت:"بمجرد أن علمنا أن أحد الموظفين كان إيجابيًا ، كنا في حالة تأهب قصوى، لذا فإن مجرد سعال أدى بالفعل إلى إطلاق أجراس الإنذار ، وبدأنا على الفور في الحصول على الأذونات اللازمة لتقديم عينات للاختبار التشخيصي لكورونا".

وأوضحت: "كان لدينا متخصصون في رعاية الحياة البرية يحاولون اكتشاف ما إذا كان بإمكاننا فصل الحيوانات، وماذا لو كان أحد الحيوانات مصابًا بمرض شديد وتعين عليه العناية المركزة؟ هل كان ذلك ممكنًا؟"

وتابعت: "مرة أخرى ، كان لدينا الكثير من الأشخاص يقومون بالكثير من الأشياء في وقت واحد لأننا أردنا أن نكون مستعدين لأي نتيجة، كنا نأمل في الأفضل ولكن نستعد للأسوأ."

تعافت الغوريلا تمامًا بحلول منتصف فبراير، وقالت لامبيرسكي إنها عملت على محاولة الحصول على لقاحات لمنع المزيد من العدوى في مجموعة الغوريلا والقردة الأخرى في حديقة الحيوان.

طورت شركة الأدوية البيطرية Zoetis لقاحًا تجريبيًا، وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوجرافيك، والذي لم يتم تصنيعه ولا مناسب للاستخدام البشري.

في المجموع ، تم إعطاء اللقاح لتسعة قرود كبيرة - أربعة من إنسان الغاب وخمسة قرود - بما في ذلك إنسان الغاب يدعى كارين ، الذي كان أول قرد في العالم يخضع لعملية قلب مفتوح في عام 1994.

مع بقاء أقل من 5000 غوريلا في البرية، أعرب الباحثون عن قلقهم من أنه نظرًا لأن القردة تعيش في مجموعات عائلية قريبة، يمكن أن تنتشر العدوى بسرعة إذا أصيب قرد واحد بالفيروس.

لا يُعرف سوى القليل حاليًا عن تأثير الفيروس التاجي على الحيوانات، على الرغم من أن الحيوانات المختلفة ، بما في ذلك القطط والكلاب ، قد أثبتت إصابتها بالفيروس في الماضي.

بينما يمكن لموظفي حديقة الحيوان أن يشعروا ببعض الراحة في معرفة أن الغوريلا الخاصة بهم قد تم تلقيحها.

قال بول باريبولت ، الرئيس التنفيذي ورئيس تحالف سان دييجو للحيوانات البرية إنه يأمل أن يساعد الوباء الناس على إدراك الترابط بين البشر والطبيعة.

وقال: "بينما نتحرك قدمًا للخروج من كورونا ، أعتقد أننا بالتأكيد نأمل أن يكون لدى العالم فهم أكبر لترابطنا ، وأننا نعتمد على صحة الطبيعة نحن نعتمد على صحة الحياة البرية. صحتنا مرتبطة بكل ذلك."