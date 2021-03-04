إنفوجراف... متى يحقق العالم "مناعة القطيع" ضد كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل حملات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم للحماية من هذا الوباء الذي وصل إلى أكثر من 210 دول حول العالم.

يأتي ذلك منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



وأفادت وكالة "بلومبيرج" بأن 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منحت فعليا لسكان 108 دول، في أكبر عملية تطعيم في التاريخ.

وأكدت أنه إذا استمر هذا المعدل بنفس الوتيرة، فسيكون العالم بحاجة إلى 5 سنوات للانتهاء من تطعيم 75% فقط من سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم حوالي 7.8 مليار نسمة.

الإنفوجراف التالي يوضح ملامح حملات التطعيم وعدد الدول التي شملتها حتى الآن:



