جنوب السودان تواجه تزايد حالات كورونا بـ"تمديد الإغلاق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على البلاد حتى أبريل المقبل.

يأتي ذلك لمواجهة استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وقال حسين عبدالباقي، نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، رئيس اللجنة الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تصريحات للصحفيين بجوبا الخميس إنه بسبب تزايد معدلات الإصابة بالبلاد نعلن عن تمديد حالة الإغلاق الجزئي للبلاد لشهر آخر، ونوجه الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا بين المواطنين بالبلاد".

وطالب عبدالباقي الجهات الأمنية بتنفيذ قرار الإغلاق الجزئي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات ومنع جميع أشكال التجمعات، فيما طالب العامة بالالتزام بغسل الأيدي بالصابون والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي بداية الشهر الماضي، أعلنت حكومة جنوب السودان عن إغلاق جزئي للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن إغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والفعاليات السياسية لمدة شهر.

وكان نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، حسين عبد الباقي، قد برر الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر، بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وواجه قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمدة شهر العديد من الاعتراضات حيث طالب مجلس الكنائس بجنوب السودان الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.

واعتبر عدد من المواطنين الذين يعملون في الأنشطة التجارية بأسواق العاصمة جوبا عن استيائهم من الخطوة التي قالوا إنها ستحد من فرص حصولهم على قوتهم اليومي، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق الجزئي.