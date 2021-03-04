شكرا لقرائتكم جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عامين من حادثة موجعة راحت ضحيتها طفلة في الـ9 من عمرها، بسبب ماس كهربائي في عسير جنوب السعودية، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة، الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة جنى علي محمد الشهري.

وقالت والدة الطفلة في حديث إلى "العربية.نت"، اليوم الخميس إن البلدية ما زالت تماطل في الدفع رغم صدور الحكم في أكتوبر الماضي، وتمت إحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المحافظة، إلا أن ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي التي فقدتها".

ماس كهربائي

كما كشف عبدالله الشهري "عم جنى" في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة الطفلة بالصعق الكهربائي، بعد لمسها عمود إنارة في أحد الأماكن العامة التابعة لبلدية محافظة المجاردة خلال الاحتفال باليوم الوطني 88 في شارع الفن، عام 2018.

وفي حديث سابق لـ"العربية.نت"، روت والدة الطفلة تفاصيل وفاتها، قائلة: "ذهبت أنا وأخواتي لحضور احتفاليات اليوم الوطني الـ88 بشارع الفن بمحافظة المجاردة، وعندما وصلنا قمنا بتجهيز المكان، وكانت جنى (في الصف الثالث ابتدائي)، تلعب مع إخوانها، ثم طلبت مني أن تذهب لتتنزه، وعندما اقتربت من عمود الكهرباء كانت حافية القدمين، فأصابها ماس، وركضنا جميعنا لنجدتها، لكن دون جدوى".

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أمر حينها تكوين لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري، إثر ماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة. كما شدد على أهمية تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة.