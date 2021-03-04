تفتيت دهون الجسم بوصفة سريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - يُعتبر تخسيس الوزن والحفاظ على قوام رشيق وجميل ليس من أبسط الأشياء، والجميع دون استثناء مُعرّضون لزيادة الوزن خصوصاً أنّ عمليات الأيض تصبح أبطأ في الجسم نتيجةً لعدّة عوامل، مثل قلّة النّشاط البدني ونقصان كتلة العضلات، ممّا يؤدّي إلى تراكم الدّهون الّتي يصعب التّخلص منها.

ومع ذلك، فإنَّ معظم مكملات حرق الدهون، في الأسواق إما غير آمنة أو غير فعالة أو كليهما، ولحسن الحظ ، ثبت أنَّ العديد من الأطعمة والمشروبات الطبيعية تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الدهون.

تُطلعك "الجميلة" على الوصفة الطبيعية في القضاء على الدهون والكيلوغرامات الزائدة في سرعة قياسية، في السطور الآتية:

وصفة سريعة المفعول لتفتيت دهون الجسم

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وصفة القرفة المطحونة والعسل

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تُساعد هذه الوصفة، على حرق الدهون وتخفيف الوزن، وتعمل على شد الجسم وطرد السموم من الجسم.



المُكوِّنات:

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل.

عصير حبة من البرتقال.

طريقة التحضير والإستخدام:



أولاً، ضعي الماء والقرفة في وعاء على النار، وحين يبدأ المزيج بالغليان، انزعيه عن النار ثم صفيه، وبعدها، أضيفي عصير البرتقال والعسل الى منقوع القرفة، وحركي المزيج جيدًا.

تناولي هذه الوصفة على مدى أسبوع كامل مرتين يوميًا، في الصباح قبل الفطور، وعند المساء بعد تناول وجبة العشاء.

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