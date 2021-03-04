شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استشاري يكشف عن السبب الأول للإصابة لـ«خشونة الركبة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية الدكتور محمد العطاس، أن السبب الأول والرئيسي للإصابة بخشونة في الركبة هو زيادة الوزن.

وأضاف “العطاس”، خلال لقائه مع قناة “السعودية”، أن منطقة الركبة تتأثر بشكل شديد بزيادة الوزن، وخاصة مع صعود الدرج.

وأشار إلى أنه كلما زاد الحمل على الركبة كلما قلت قدرة العضلات في منطقة الركبة، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بخشونة الركبة.