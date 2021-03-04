شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي توافق على تمويل 23 مشروعاً طلابيًا من جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت أكاديمية البحث العلمى على تمويل 23 مشروعا بحثيا طلابيا من جامعة الإسكندرية، من خلال مبادرة «بدايتى».

وقال عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشروعات الفائزة تأتي ضمن مشروعات الفرق البحثية لطلاب الجامعة، موضحاً أن المشروعات الفائزة تضم ١٨٦ طالبا، بإجمالي تمويل مليون و256 الف و970 جنيه.

ولفت إلى أن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة (تايكو)، كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعة.