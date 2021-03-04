عزيزي الأب.. هكذا تحتفل بيوم المرأة العالمي مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:40 صباحاً - في يوم المرأة العالمي الذي يحل في الثامن من مارس، يكون عليك تذكر هذا اليوم جيداَ، ولكن عليك أيضاَ أن تتركي مهمة الاحتفال بهذا اليوم لزوجك، ويجب أن يكون له دوره في تعريف أطفالك بيوم المرأة التي هي أساس الحياة، وسر الوجود.

"الخليج 365" قررت أن تلتقي بالمرشدة التربوية نادية عيسى، والتي أشارت لأهم ما يجب اتباعه من قبل الأب للاحتفال بهذا اليوم، وتوصيل ضرورة تكريم المرأة فيه للأطفال كالآتي.

لماذا يجب أن تحتفل العائلة بيوم المرأة العالمي؟

الثامن من آذار هو يوم كل النساء

يجب على الأب أن يتحدث مع أطفاله أن هذا اليوم هو يوم تكريم الأمهات والشقيقات لأنهن نصف المجتمع.

ويجب أن يحدث الأب أطفاله عن تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

من الممكن أن يتحدث الأب بايجاز عن الظلم الذي تعرضت له المرأة على مر التاريخ وأنه في عام 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، كما يمكن أن يوضح لهم أن هذه المعاناة هي السبب في ضرورة الاحتفال بالمرأة.

ويجب أن يشرح لأطفاله تكريم المرأة في الاسلام.

كيف يمكن أن تحتفلي بهذا اليوم مع أسرتك؟

يجب أن ينظم الأب احتفالا في البيت