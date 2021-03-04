مواضيع للحوار مع الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:40 صباحاً - يعتقد الوالدان أنهما يعرفان طفلهما، كما يعرفان كفيْ يديهما، كما يقال، فهم يدركون الأطعمة التي يرفضها أو يحب تناولها، ويقرؤون تعبيرات وجهه عندما يكون حزيناً، أو لغة جسده عندما يريد شيئاً، لكن على كل أبوين أن يدركا أن الأطفال يغيرون باستمرار ويطورون من عواطفهم ورغباتهم، ولمعرفتهم دائماً، لا بد من طرح الأسئلة عندما تكون في السيارة أو على مائدة العشاء أو في أي وقت آخر حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة التركيز على المحادثة. عليهم باستمرار، لتطوير خيالهم والثقة بأنفسهم، ولذلك يمكنك وضع هذه الأسئلة على قصاصات، وجعل الطفل يسحب القصاصة التي عليه الإجابة على السؤال الوارد فيها، بحيث تصبح الأسئلة لعبة للتسلية. إليكم بعض الأسئلة للتعرف على الطفل من نواحي مختلفة.

أسئلة للتعرف على طبيعة الطفل

تعرفي على طبيعة الطفل

يساعد طرح أسئلة محددة حول حياة الطفل وأحلامه وعواطفه وقيمه على فهمه، وقد يصاب السائل سواء كان الأب أو الأم بالدهشة من إجابات طفلهما.

ما هي السمات التي تبحث عنها في الأصدقاء؟

ما هي برأيك أهم صفة يمكن أن يتمتع بها الشخص؟

ما رأيك في أنماط الملابس الشائعة اليوم؟

أسئلة لتعزيز العلاقات الأسرية

يجب تعزيز العلاقات الأسرية

تتيح سماع أفكار الأطفال حول ما يقدرونه في العائلة، بالإضافة إلى الأشياء التي قد يرغبون في أن تكون مختلفة. إليكم بعض الأسئلة بهذا الخصوص:

ما هو الشيء المفضل لديك في عائلتنا؟

هل تعتقد أن الانضباط والعواقب في عائلتنا عادلة؟

إذا كان بإمكانك وضع ثلاث قواعد للعائلة، فماذا ستكون؟

ما هي برأيك أهم صفات الوالد الصالح؟

أسئلة لزرع الامتنان في نفسه

ازرعي الامتنان بداخله

أطفال اليوم لديهم كل ما يحتاجون إليه (أو أكثر) لدرجة أنهم قد يشعرون بأن الأمور عادية، إليكم بعض بدايات المحادثات التي يمكن أن تزرع الامتنان في نفس الطفل.

ما هي الأشياء الموجودة في حياتنا وأنت لا تحتاجها؟

ما هي الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي قد لا يتمكن الآخرون أو يُسمح لهم بفعلها؟

ما هي الأشياء التي لا تملكها وستكون سعيداً لو حصلت عليها؟

أسئلة لتطوير تعاطفه مع الآخرين

طوري تعاطفه مع الآخرين

يظن الطفل أحياناً أنه الشخص المهم الوحيد في العائلة (أو العالم!) لكن يمكن تخفيف تمركزه حول ذاته من خلال مساعدته على التفكير أكثر في الآخرين، من خلال بعض الأسئلة:

ما رأيك في شعور الأطفال الذين يتعرضون للتنمر؟ كيف تشعر تجاههم؟

هل سبق ودافعت عن أحد الأطفال الذين يتعرضون للتنمر؟

إذا كان بإمكانك تغيير شيء واحد في العالم، فماذا سيكون؟

أسئلة للمساعدة في تطوير شخصياتهم

ساعديه ليطور شخصيته

يمكن للأطفال تطوير شخصياتهم من خلال تعلمهم كيفية إدارة عواطفهم وتنظيم أفكارهم وأن يكونوا إيجابيين مع من حولهم، من خلال هذه الأسئلة:

ما هو الشعور الذي يحرجك أو يغضبك أو يخيفك؟

عندما تفكر بشكل سلبي، وتقول لنفسك: "لن أنجح أبداً" أو "لا أحد يحبني؟" ما الذي قد يغير أفكارك؟

كيف تواجه ما تخاف منه؟

أسئلة لزرع الأخلاقيات الأساسية

يجب زرع الأخلاقيات الأساسية

الأسئلة هنا تعرفنا قيم وأخلاق الطفل، إذا كانت تتغير، فيما يلي بعض بدايات المحادثة التي يمكن أن تساعده على التفكير في أخلاقياته وتشكيلها.

إذا نسي صديقك إحضار الغداء، فهل يجب على الأطفال الآخرين مشاركته معهم؟

هل من المقبول الغش في المدرسة أو الرياضة؟

هل هناك وقت يمكن فيه السرقة من شخص ما؟

أسئلة للمساعدة في تنمية الثقة بأنفسهم

تنمية الثقة بنفسه

من المهم للأطفال التعرف إلى مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم. إن طرح الأسئلة التي تساعدهم على تحديد نقاط قوتهم:

ما الذي تفتخر به أكثر من أي شيء آخر؟

ما هو الشيء الذي تجيده؟

كيف يمكنك أن تحدث فرقاً في العالم؟

أسئلة لاكتشاف طموحهم

تعزيز طموحه

الطفل الذي لا يمتلك طموحاً، يميل إلى التقاعس والاتكالية على غيره، فلا بد من اكتشاف هذه الصفة، لدفعه إلى طموح أعلى.

أين تريد أن تعيش يوماً ما؟ منزل في الريف، شقة في المدينة، في مزرعة، في قصر، في عربة سكن متنقلة دائماً على الطريق، أو في مكان آخر؟

ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟

إذا كان بإمكانك تحقيق أي هدف، مهما بدا مستحيلاً، فماذا سيكون؟

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