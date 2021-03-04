للمعلمات والمعلمين.. كيف تخصصون اليوم العالمي للمرأة للاحتفال به عن بعد؟  

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 10:40 صباحاً - إن مساعدة الأطفال من جميع الأعمار والأجناس في العثور على الإلهام والشجاعة من النماذج النسائية المتنوعة هو مفتاح التعليم. الذي يزرع فيهم احترام المرأة بدءاً من الأخت والأم ومستقبلاً الزوجة والابنة، ويفتح مداركهم لاستيعاب الكثير من الأحداث العالمية التي تم من خلالها تحقيق المساواة بين الجنسين.

إن تخصيص يوم من التعليم عن بعد، وتحويله إلى نشاط حواري متبادل بين الطلاب والمعلمة على البرنامج التعليمي، حول قضية بعينها، ليس أمراً متعباً بالنسبة للجهات التعليمية، كل ما عليهم هو وضع مخطط لهذا اليوم 8 مارس "يوم المرأة العالمي" من خلال هذه الأفكار فكوني معنا كالآتي.

1 – قراءة ملخص لكتاب يتناول يوم المرأة العالمي

قراءة ملخص لكتاب

يكون اختياره حسب الفئة العمرية، حيث يتم تبسيطه وعرضه بشكل سلس من دون أي تعقيدات. والتوقف عند أهم النقاط التي تبرز كفاح المرأة في السنوات الماضية.

2 – الاستعانة بمحاضر

استضافة محاضر

أي استضافة محلل، ببث مباشر، يكون اختصاصه حسب نوع الكتاب، ليوضح للطلاب أهم نقاطه، ويُعطَى المحاضر 3 دقائق لتقديم النصائح للطلاب عن كيفية دعم النساء من حولنا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

3 – تصميم بطاقات تهنئة

تصميم بطاقة تهنئة

علموا الأطفال من 7 سنوات وما فوق، أن يدخلوا على تطبيقات التصميم سواء كانت على الأجهزة اللوحية، أو اللابتوب الخاص بهم، ثم اختيار أحد قوالب التهنئات الجاهزة خصيصاً للاحتفال بيوم المرأة العالمي، والتي تعطيهم خياراً لكتابة التهنئة التي يرغبون بها، سواء كانت للأم أو لأي امرأة في العائلة.

ويمكنكم مشاركتها مع المعلمة للإدلاء برأيها في التصميم، عن طريق النظام التعليمي المدرسي عن بعد، ثم إرسالها للأم على الواتس.

4 - اختيار أجمل 5 دراسات

فليبحث عبر جوجل

ومن خلالها يتمكن الطلاب من تقوية مهاراتهم في البحث عبر غوغول أكثر، بأن يطلب منهم، اختيار أفضل 5 دراسات عن المرأة وشخصيتها، وأخذ ملخص عنه، وصقلها في مادة مدرسية.

5 - مسابقة أجمل قصة

تقوم على أن تُطلق المدرسة فكرة المسابقة قبل أيام من يوم المرأة العالمي، على أن يحضر كل طالب قصة عن امرأة ملهمة حول العالم، ويرويها بمدة زمنية لا تتجاوز الـ3 دقائق، ثم يفسح المجال للتصويت لأفضل قصة، والتي تكون الرابحة.

6 - مسابقة أجمل لوحة فنية

يمكن تحفيزه على الرسم

تحفيز إبداعات الأطفال من خلال رسم لوحات ربما تكون بكلمة للتعبير عن مفهوم يوم المرأة العالمي، ثم عرض اللوحات خلال الدرس، واختيار الأفضل منها في نهاية اليوم عن طريق لجنة الإدارة في المدرسة، ولا بأس من تخصيص هدية رمزية للوحة الفائزة.

7 - استضافة شخصية ملهمة

يمكن استضافة شخصية ملهمة

ليكون الأمر واقعياً بالنسبة للأطفال يمكن استضافة شخصية ملهمة لمدة 10 دقائق من خلال مداخلة "فيديو كول"، صوت وصورة، أثناء الدرس، بحيث يستطيع الضيف وبشكل مباشر، سواء كانت ممثلة لها أعمال تتكلم عن قضايا المرأة أو مخترعة أو متطوعة في عمليات الإغاثة، التفاعل مع الطلاب من أي مكان من العالم، مع مراعاة التوقيت بين البلدين، فالموجز الذي ستعطيه الشخصية الملهمة، له وقع أكبر من الكتب، خصوصاً بعد فتح باب النقاش وطرح الأسئلة حول قصتها.

والآن عزيزتي المعلمة أتركي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.