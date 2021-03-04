شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر استخدام أقلام البوتكس للشفاه داخل المنزل.. تصيبك بالتورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلام حشو الشفاه من أشهر الموضات التي أقبلت عليها النساء خلال فترات الحجر الصحى بسبب جائحة كورونا والتي تستهدف زيادة حجم الشفاه عن المستوى الطبيعى وتحسين مظهرها، الأمر الذى جعل العديد من الفتيات يلجأن اليها دون الرجوع الى الطبيب المختص، مما اسفر عن العديد من المضاعفات الطبية، وفقا لما نشر فى موقع انسايدر.



استخدام اقلام حشوة الشفاة بالمنزل تسبب مضاعفات صحية خطيرة

وطبقا لتقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد، فإن استخدام أقلام حشو الشفاه دون الرجوع للطبيب قد تؤدى إلى الإصابة بالتورم والعمى في بعض الحالات، كما يصيبك أيضا بالتكتل نتيجة المضاعفات الناتجة عن حشوات الوجه التكميلية.

وأكد التقرير أن جائحة كورونا تسببت في اتجاه النساء الى هذه الحيل التجميلية نظرا للجلوس فى المنزل، لذا زاد الاقبال على أقلام حشو الشفاه وهو جهاز يستخدم ضغط الهواء لإدخال مواد حشو في بشرتك، مثلما يتم في عمليات حقن البوتكس والفيلر.

وأوضح الخبراء أن السبب وراء تلك المضاعفات الخطيرة لأقلام حشو الشفاه تكمن في حمض الهيالورونيك، وهو نوع من حشو الجلد الذى قد ينتج عنه تورم أو العمى، مما يؤكد على المخاطر الناتجة عن استخدام حقن البوتكس والفيلر داخل المنزل دون الرجوع إلى الطبيب المختص في مراكز جراحة التجميل.

ورصد التقرير انتشار بيع أقلام الحقن للوجه والشفاه على مواقع التسوق الالكترونى، الأمر الذى يهدد مستخدمى تلك الأقلام التي عادة يستخدمونه دون تعقيم مما يعرضهم للعديد من العدوى والاصابة بالفيروسات جراء تلك الاستخدام.

أوصت الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بإبقاء الأجهزة الطبية في أيدي المتخصصين، للسيطرة على استخدام تلك الحشوات بالوجه داخل المنزل.

وحذر التقرير من مخاطر أقلام حشو الشفاه والوجة والتي يتم حقنها في مناطق خطرة خاصة التى يتواجد بها شعيرات الأوعية الدموية والتي قد ينجم عنها مخاطر كبيرة.