"غش الكمامات" يفتح تحقيقات موسعة في النمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحقق مكتب المدعي العام بالنمسا مع شركة مصنعة لأقنعة الوجه الواقية للاشتباه في ارتكابها "جريمة تجارية منظمة وممارسات توظيف غير قانونية".

واستدل مكتب المدعي العام المسؤول عن الفساد والشؤون الاقتصادية بنتائج تحقيق أظهر أن أقنعة "إف إف بي 2" المعنية تم إنتاجها في الخارج، وأعيد تغليفها في موقع لشركة في النمسا وبيعها بسعر أعلى مثل السلع المصنوعة في البلاد.

وتردد أن إعادة تغليف تلك الأقنعة تم بدون تسجيل الضمان الاجتماعي المطلوب بموجب القانون النمساوي.

وذكر المحققون أنهم فتشوا موقعين لشركة "هايجين أستريا" المعنية، ولا تزال التحقيقات جارية ولم يتم تقديم أي معلومات في البداية بشأن المبالغ المالية التي يشملها هذا الأمر.

ونفت الشركة الاتهامات ، وقالت في بيان إن الطلب على أقنعة "إف إف بي 2" الوقائية ارتفع بسبب الجائحة وتم التعاقد مع شركة صينية لتصنيع الأقنعة لجعل الأقنعة تتماشى مع تصميم شركة "هايجين أستريا".

والأربعاء، أكدت الشركة أن هناك شهادات متاحة لإثبات أن الأقنعة تتماشى مع المعايير التنظيمية المناسبة، مضيفة أن الأقنعة التي صنعتها الشركة المتعاقد معها كانت أكثر تكلفة.

وقالت إنها تصنع "أقنعة أغلى ثمنا بنفس الجودة وبنفس السعر لحماية السكان".