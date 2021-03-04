صحة ورشاقة

لقاحات كورونا تخفض خطر دخور كبار السن للمستشفى بنسبة 80%.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة البريطانية، إن جرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا يمكن أن تقلل خطر دخول المستشفى بمضاعفات الفيروس التاجى بنسبة تصل إلى 80%، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن جرعة لقاح من شركة فايزر واكسفورد، يمكن أن تخفض معدلات دخول المصابين الذين يتجاوز أعمارهم  70 عاما، طبقا لما ورد في صحيفة مترو البريطانية.

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وأكد التقرير أن بيانات لقاح فايزر أظهرت أن احتمال الوفاة انخفض بنسبة 85٪ في أكثر من 70 عامًا بعد جرعة واحدة، مما يدعم أهمية الحصول على جرعة واحدة من حملات التطعيمات حول العالم، الأمر الذى يفسر السر وراء انخفاض عدد حالات دخول جائحة كورونا إلى وحدات العناية المركزة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا خلال الفترة الماضية.

وتظهر البيانات التفصيلية أن الحماية التي تحصل عليها من الإصابة بـفيروس كورونا بعد 35 يومًا من الجرعة الأولى أفضل قليلاً بالنسبة لـقاح أكسفورد مقارنة بلقاح فايزر.

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يأتي ذلك بعد أن اعلنت دراسات سابقة أن لقاح شركة فايزر قد يكون أقل فعالية لدة الشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، مما يشكل عائقا كبيرا امام مرضى السمنة الذى يصل أعدادهم لملايين حول العالم، بالإضافة إلى أنها قد تكون سببا للإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكرى وتراجع قوة الجهاز المناعى وبالتالي التعرض لخطر الإصابة من فيروس كورونا.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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