أسباب ألم أسفل الظهر على جانبك الأيسر أو الأيمن

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القاهرة - سامية سيد - آلام أسفل الظهر هي واحدة من أكثر مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي شيوعًا – وهي الأمراض التي تؤثر على العضلات والعظام والأوتار والأربطة والأعصاب - في العالم، والحجر الصحي لكورونا قد أدى إلى تفاقم مشكلة آلام أسفل الظهر بشكل أكبر، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم أسفل الظهر في الجانب الأيسر أو الأيمن، وفقاً لموقع “Healthy”.

أسباب ألم أسفل الظهر على الجانب الأيسر أو الأيمن

أسباب ألم أسفل الظهر عديدة وتشمل:

التواء أو إجهاد العضلات

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للألم، خاصةً في الجانب الأيمن أو الأيسر من أسفل الظهر، غالبًا ما ينبثق بسبب وضعية الجلوس الخاطئة (فقدان اللياقة الذي يحدث عندما تتوقف عن التمرين؛ يمكن أن يجعل عضلات أسفل الظهر أكثر عرضة للالتواءات أو الإجهاد الحاد).

رفع شيء بشكل غير صحيح أو محاولة رفع الكثير من الوزن يمكن أن يؤدي إلى آلام أسفل الظهر وقد تشعر بتشنج عندما يحدث هذا، مثل تقلص عضلاتك بسرعة وبشكل مؤلم.

إذا واجهت حدثًا أدى إلى إجهاد أو تشنج، فإن الخطوة التالية الواضحة هي تجنب تكرار نفس النشاط، فإن الاستلقاء لفترة قصيرة من الوقت سيزيل الضغط عن عمودك الفقري ، مما قد يساعد في تخفيف بعض الانزعاج.

الشيخوخة ووضعية الجلوس الخاطئة

الشيخوخة ووضعية الجسم الخاطئة هما سببان رئيسيان، يعاني الناس من آلام أسفل الظهر المزمنة، لا يمكننا فعل الكثير بشأن الشيخوخة، ولكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به بشأن وضعية الجلوس الخاطئة.

تحقق من وضع الجلوس اسحب بطنك للداخل، واشتبك مع عضلات البطن، وحاذ كتفيك لأعلى فوق وركيك (تجنب الانحناء إلى جانب واحد ، أو بعيدًا جدًا للأمام أو للخلف).

ضعف عضلات القلب

إذا كان لديك قلب ضعيف وواصلت يومك في ثني العمود الفقري وتمديده ، فقد تعاني بمرور الوقت من تنكس القرص أو الانزلاق الغضروفي.

انزلاق غضروفي

تعمل الغضاريف مثل الوسائد وامتصاص الصدمات بين الفقرات (عظام العمود الفقري) عندما يكون لديك انزلاق غضروفي، يتم دفع الجزء الداخلي الأكثر ليونة والذي يشبه الهلام ، من الطبقة الخارجية الصلبة للغضروف إلى القناة الشوكية.

هناك، يمكن أن يضغط على أعصاب العمود الفقري ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم يمكن أن تحدث الأقراص المنفتقة في أي مكان على العمود الفقري ، ولكنها تحدث عادةً في أسفل الظهر وهذا يمكن أن يؤدي إلى ألم في الظهر والمؤخرة والساق.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يضغط القرص الغضروفي على العصب الوركي، والذي يمتد إلى أسفل الظهر والساق والمؤخرة ويمكن أن يسبب الألم في جانب واحد وغالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بحرقان وتنميل أيضًا.

مشاكل اللفافة العضلية

في الجزء الخلفي من العمود الفقري، توجد عضلات شوكية تدعم الظهر. يمكن أن تتأذى في بعض الأحيان بسبب ألم اللفافة العضلية وألم والتهاب اللفافة (النسيج الضام الذي يربط العضلات معًا) وقد تواجه هذا أيضًا في عضلة الكمثري في الأرداف ، والتي يمكن أن تشعر بألم أسفل الظهر الأيمن أو أسفل الظهر الأيسر.

تميل مشاكل اللفافة العضلية إلى حلها من تلقاء نفسها ، بعد يومين أو أسبوع لكن أفضل طريقة لمعالجة المشكلة هي التدليك وتمارين الإطالة.

حصوات الكلى

ألم ظهرك على الجانب الأيسر أو الأيمن قد يأتي أيضًا من حصوات الكلى، أو قطعة صلبة من المواد يمكن أن تتشكل في إحدى الكليتين أو كليهما ومع ذلك، سيكون هذا الألم أعلى قليلاً من الظهر ، تحت الأضلاع.

مشاكل الرحم

يمكن أن تؤدي مشكلات الرحم ، مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو الأورام الليفية الرحمية ، إلى الشعور بألم في ظهرك.

يحدث الانتباذ البطاني الرحمي عندما تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج الرحم وعلى أعضاء أخرى في الحوض أو الجسم ، مثل المبيضين أو قناتي فالوب. لا يزال الباحثون يبحثون في سبب هذه الحالة (التي لا يمكنك منعها) بالإضافة إلى علاجها ، ولكن في بعض الأحيان يساعد تحديد النسل الهرموني أو الجراحة.

من ناحية أخرى ، فإن الأورام الليفية الرحمية هي أورام عضلية - غير سرطانية في الغالب - تنمو على جدار الرحم أو داخله. لا تظهر أي أعراض على بعض النساء المصابات بالأورام الليفية ، بينما تعاني أخريات من ألم أو نزيف حاد.