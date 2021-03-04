شكرا لقرائتكم خبر عن أداة تقيس مخاطر انتقال الفيروسات المحمولة جواً فى الداخل والهواء الطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أعدها فريق من جامعة كولورادو الأمريكية في علم الأوبئة ومجال الهباء الجوى، كيفية تحديد انتقال الهباء الجوي مثل الفيروسات من شخص إلى آخر، في ظل ظروف مختلفة، ونشروا نتائج عملهم في مجلة Environmental Science and Technology. وابتكر الفريق أداة جديدة لتحديد كيفية انتقال مسببات الأمراض المعدية ، بما في ذلك فيروس كورونا، في الهواء.



اداة لتقييم الهواء

الأداة تقيس كمية الزفير

أداتهم عبارة عن مقياس يطلقون عليه اسم الحجم الفعال لإعادة التنفس، أو ببساطة، كمية هواء الزفير من شخص واحد والتي في الوقت الذي تنتقل فيه إلى الشخص التالي ، تحتوي على نفس عدد الجسيمات.

سمحت معالجة الجسيمات الحاملة للفيروسات بطريقة غير تقليدية مثل أي رذاذ آخر للفريق، بإجراء مقارنات موضوعية قائمة على الفيزياء بين طرق النقل المختلفة، مع مراعاة كيفية تأثير أحجام الجسيمات على عدد الجسيمات التي تنتقل من شخص إلى آخر.

نظر الفريق إلى ثلاث فئات من الأحجام من الجسيمات التي تغطي نطاقًا وثيق الصلة بيولوجيًا: 1 ​​ميكرون ، و 10 ميكرون ، و 100 ميكرون - ، وسيكون طرد القطرات الأكبر عن طريق العطس أقرب إلى منطقة 100 ميكرون، كما ستكون الجسيمات الأقرب إلى حجم فيريون واحد في منطقة 1 ميكرون.

لكل منها خصائص مختلفة جدًا للسفر الجوي، واعتمادًا على حجم الجسيمات، سيتم تطبيق تدابير تخفيف مختلفة، من فتح نافذة إلى زيادة توصيل الهواء النقي من خلال نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

قاموا بتجميع مجموعة من النماذج لمقارنة السيناريوهات المختلفة، فعلى سبيل المثال ، قارن الفريق الحجم الفعال لإعادة التنفس لشخص يقف في الهواء الطلق على بعد 6 أقدام ، والوقت الذي سيستغرقه شخص ما لإعادة تنفس نفس كمية الهواء في الداخل ولكن يقف بعيدًا.

وجد الفريق أن الابتعاد في الداخل ، حتى مسافة 6 أقدام ، لا يكفي للحد من التعرضات الضارة المحتملة ، لأن الحبس في الداخل يسمح لأحجام الجسيمات بالتراكم في الهواء.

وجد الباحثون أن التفاعلات طويلة الأمد في الهواء الطلق على مسافات تزيد عن 6 أقدام بدت أكثر أمانًا من التفاعلات الداخلية ذات المدة المماثلة، حتى لو كان الناس متباعدين في الداخل، بسبب الجسيمات التي تملأ الغرفة بدلاً من أن تحملها الرياح.

تشير مجموعة الأدلة الحالية إلى أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من خلال قطرات الجهاز التنفسي، وهى الجزيئات السائلة الصغيرة التي تعطس أو تسعل، والتي تنتقل لمسافة ما، وتسقط على الأرض.

لكن الإجماع يتزايد على أنه في ظل الظروف المناسبة، يمكن للجسيمات العائمة الأصغر التي تسمى الهباء الجوي أن تحمل الفيروس لمسافات طويلة وتبقى معلقة في الهواء لفترات أطول، ولكن لا يزال العلماء يدرسون طرق انتقال كورونا.

دفع الفهم العلمي لفيروس كورونا الجديد علماء الهندسة الميكانيكية التركيز على الآليات البيولوجية، كيف يصاب الناس بالعدوى، واستجابة جسم الإنسان ، والمسار الأسرع للحصول على لقاح.