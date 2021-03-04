شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات في الفضاء.. «ناسا» تعلن اكتشافا مثيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر بعض الاكتشافات الغريبة التي رصدها تلسكوب هابل في الفضاء السحيق.

وقامت الوكالة بمطابقة كل شكل من الأشكال الغربية التي رصدها التلسكوب مع بعض الحيوانات الموجودة على الأرض، ونشرت مقطع فيديو صغيرا على صفحتها الرسمية في «تويتر» يظهر عملية المطابقة التشبيه.

صورة الحيوانات التي اكتشفها تلسكوب "هابل" التابع لناسا في الفضاء

وكتبت الوكالة تعليقا مختصرا على الفيديو، جاء فيه: «الأرض مليئة بالمخلوقات المذهلة، لكن هابل اكتشف بعض أصدقاء الحيوانات في الكون أيضًا!».

ويظهر في الفيديو عددا من الأشكال الفضائية مجرات ونجوم وغيرها التي قامت الوكالة بمطابقة أشكالها مع بعض الحيوانات مثل النسر والفأر والحوت ورأس الحصان.